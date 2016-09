Problémy s jídlem je těžké přiznat, říká zakladatelka Anonymních jedlíků

V práci v diecézní Poradně Eva radí ženám a dívkám v nouzi, které se s těžkou životní situací nedokážou vyrovnat samy. Už za dva týdny však začne Iva Štarková pomáhat i lidem, které ničí jídlo jako droga, jíž nemohou odolat. V centru Českých Budějovic otevře první svépomocné skupiny Anonymních jedlíků.



„Mapuji situaci a mluvím s lidmi, co si o tom myslí a jak by jim tato skupina vyhovovala. Zájem je velký a byla bych ráda, kdyby se mi jedlíky podařilo rozšířit po celé republice,“ říká zakladatelka českých Anonymních jedlíků Iva Štarková.

Iva Štarková Pracuje v charitní Poradně Eva pro ženy a dívky v nouzi. Vystudovala obor sociální práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity (2005 - 2010). Dlouhodobě se vzdělává v kurzech zaměřených na pomoc lidem: Úvod do Gestalt psychoterapie (IVGT Praha, 2013), Rozhovor - nástroj pomoci (Hernés Praha, 2015), Psychoterapeutický výcvik (PCA institut Praha, 2015 – 2018), Průvodce krizovou intervencí (Diakonická akademie, 2016). Jako první v Česku otevře ve druhé polovině září v Českých Budějovicích svépomocné skupiny Anonymních jedlíků pro lidi, kterým se nedaří změnit špatné stravovací návyky.

Pro koho jsou jedlíci určeni?

Schůzky Anonymních jedlíků jsou pro lidi, kteří se přejídají, jsou na jídle emocionálně závislí. A také pro ty, co vidí, že jejich stravovací návyky jim škodí, ale nedokážou to sami změnit. Pravidelná setkávání mohou pomoci lidem trpícím obezitou, ale i lidem, kteří s váhou problémy nemají, ale způsob jejich stravování může být do budoucna pro jejich zdraví rizikový.

Inspiroval vás nějaký vzor?

Inspirací byli američtí Overeaters Anonymous, což v překladu znamená Anonymní přejídači. V Americe mají tyto svépomocné skupiny více než padesátiletou tradici, v současné době mají 6 500 skupin v 75 zemích. Českou podobu této skupiny jsem nenašla, a proto jsem se rozhodla založit skupinu svoji.

Přebíráte i křesťanské zaměření, na kterém fungují američtí přejídači?

To bych si sem v dnešní společnosti netroufla přinést, přijde mi to neuskutečnitelné. České společenství Anonymních jedlíků funguje na principu vzájemné podpory, sdílení vlastních cílů, nadějí i obav.

A nestačí výživoví poradci a pohyb?

Myslím, že nejdůležitější je to, že projekt Anonymní jedlíci přichází s novým úhlem pohledu. Nespokojíme se jen s odpovědí, že stačí zdravě jíst a cvičit, my se ptáme po opravdové příčině přejídání. Navíc je těžké přiznat, že má člověk problémy s něčím tak všedním a normálním, jako je jídlo. Moci být ve společenství lidí, kteří vědí, jaké to je, a otevřeně o tom moci mluvit, skýtá pomoc a naději ke změně často letitého trápení.

Ale dnes je spíš trendy nechat si sestavit jídelníček na míru a vypravit se ve značkovém sportovním oblečení do fitka.

To je fajn pro lidi, kteří jenom nevědí jak jíst, ale nemají s jídlem skutečný problém. Ale pro lidi, kteří mají tu příčinu jinde, je to, jako kdyby šli hlavou proti zdi. A budou to zkoušet pořád dokola a budou ještě nešťastnější. Vím to i z vlastní zkušenosti. Jestliže se trápíte kvůli nadváze a pak si řeknete - a ještě zkusím výživového poradce, investujete do toho spoustu peněz a najednou to nevyjde, je to ta největší zoufalost. Člověk si říká: Já ani nedovedu zhubnout s výživovým poradcem, tak co se děje?

Ani se zařazením více pohybu?

Ne. Jestliže z nějakého důvodu potřebujete mít nadváhu, ani pohybem nezhubnete, nebo i ten pohyb bude něco ve vás odmítat a vůbec si to nemusíte uvědomovat. Všude doporučí, musíte si najít pohyb, který vás baví. Ale můžete zjistit, že vás nic nebaví, a nakonec zjistíte, že to psychogenní přejídání není přejídání, ale deprese, nebo úzkosti, či nějaká traumata z dětství. Já miluju pohyb od mládí, učila jsem orientální tance i náročný bollywoodský tanec, dělám tanec pěti rytmů a stejně jsem celý život s jídlem bojovala.

Kde byl ten spouštěcí moment?

Podle mě se to utvářelo dlouhodobě stejně jako u většiny lidí, aniž bychom si to uvědomovali. Začíná to tím, co můžete vidět na ulici, že dítě spadne a maminka ho pochová a ještě mu dá bonbon, aby ho to nebolelo. A takto si můžete pěstovat vzoreček, že když mě něco bolí, dám si bonbon. A pak jíte při rodinných oslavách a dalších příležitostech, kde se cítíte dobře. Když se cítíte špatně, dáte si logicky jídlo, protože vám připomene dobré chvíle.

Za jak dlouho získá člověk nad jídlem kontrolu u Anonymních jedlíků?

To je individuální. Může to být několik let, ale i chvilička. Člověk si tam může uvědomit, že je vlastně jen ve stresu, a začne dělat relaxační techniky, sportovat a je v klidu. Ale za tou myšlenkou, že je jenom ve stresu, musí do skupiny přijít. A někdo zase zjistí, že má nějaké trauma, na které už třeba zapomněl. Pak bude na něm, jestli to bude řešit jen s jedlíky, nebo jestli vyhledá třeba i nějakou další pomoc.