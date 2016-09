Na Žďákovský most se za týden vrátí auta. Pro chodce bude dál zavřený

Řidiči osobních i nákladních aut od 16. září opět projedou přes Žďákovský most na Písecku. Klíčová stavba na silnici I/19 spojující křižovatku Lety a Tábor je od loňského června v rekonstrukci, která potrvá až do října 2017. Pro chodce zůstává most uzavřen.