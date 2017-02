Auto se probouralo do pekařství. Ještě že tu nebyli lidé, říká prodavačka

„Viděla jsem, jak se na prodejnu řítí auto, tak jsem začala utíkat pryč. Byla to obrovská rána, však to vidíte,“ reagovala chvíli po nehodě prodavačka z pekařství Markéta Polanská.

Z nehody byla otřesená a byla jen ráda, že v tu chvíli zrovna uvnitř nebyli zákazníci.

„Kolem jedenácté sem chodí hodně studentů pro svačinu, mohla tu být maminka s kočárkem, nebo mohl jít někdo zrovna po chodníku,“ podotkla Polanská.

Menší nákladní auto prorazilo kus silné zdi u vchodu. Přesné příčiny nehody na místě policisté nadále vyšetřují. Jisté je, že se s nákladním autem srazilo ještě jedno osobní.

„Při nehodě se zranili tři lidé. Záchranáři je převezli k dalšímu ošetření do nemocnice,“ sdělila mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.

Na místě zasahovali zdravotníci i hasiči, protože z auta začaly vytékat provozní kapaliny. „Také v celém bloku nefunguje elektřina. To auto to napálilo do rozvodové skříně a nejspíš tam přetrhalo kabely,“ upozornil jeden z přihlížejících.

Od proudu tak je dočasně odříznutých několik dalších obchodů a například i Gymnázium J. V. Jirsíka.

Přihlížející upozornili, že v místě už se v minulosti několik nehod stalo. Před dvěma lety dokonce jedno z aut také narazilo do pekařství. „Slibovali tady semafory, ale zatím nic,“ posteskla si jedna z místních obyvatelek.