Chátrající nádraží v Krumlově nahradí terminál s parkovištěm pro auta

Léta čekání jsou u konce. Českokrumlovský rozvojový fond se na jaře příštího roku pustí do zásadní modernizace autobusového nádraží. Městská dceřiná společnost chce na začátku září podat žádost o dotaci na výstavbu Dopravního terminálu Český Krumlov, který má současné nádraží nahradit.

Autobusové nádraží v Českém Krumlově 2005 - Začíná se mluvit o rekonstrukci autobusového nádraží v Krumlově, která by tehdy vyšla na 100 milionů korun a měla zahrnovat třeba vznik podzemního parkoviště pro 400 aut.

2009 - Budějovický Atelier 8000 zpracoval návrh na celkovou obnovu areálu.

2011 - Město znovu začalo řešit možnost prodeje nebo dlouhodobého pronájmu chátrajícího areálu. Uvažovalo se také o rozdělení nádraží na dvě poloviny.

2012 - Tehdy bylo nádraží asi nejblíže svému prodeji. Zastupitelé ho nakonec neschválili.

2014 - Město nádraží pronajalo dceřiné společnosti Českokrumlovský rozvojový fond. V září téhož roku měla začít oprava areálu. Příprava projektu se ale odkládala a začalo se mluvit i o stěhování nádraží, nejprve k vlakovému nádraží, později do Chvalšinské ulice.

2015 - Českokrumlovský rozvojový fond čekal na nové příležitosti v čerpání evropských dotací.

2016 - V srpnu bylo zahájení rozsáhlé opravy stanoveno na jaro roku 2017 s tím, že v roce 2018 má být rekonstrukce nádraží dokončena.



Jednatel společnosti Miroslav Reitinger upozornil, že společnost se do investice bude moci pustit i v případě, že dotaci nezíská.

„Máme už schválené všechny další dokumenty důležité pro podání žádosti do IROPu. Tu musíme stihnout do 2. září. Stavba by měla začít v dubnu příštího roku,“ řekl Reitinger při představování projektu zastupitelům.

Terminál podle něj bude sloužit nejen lidem využívajícím autobusovou dopravu. „Na sebe bude v místě navazovat více druhů přepravy osob a kombinovat se tam bude individuální a hromadná doprava,“ podotkl Reitinger.

Na místě dnešního nádraží tak v roce 2018 otevřou areál, kde bude 120 míst pro parkování aut a 40 míst pro kola nebo motocykly. Zastávek pro příjezdy a odjezdy autobusů bude 19 a další dvě pro potřeby městské hromadné dopravy. Kromě toho budou mít v terminálu svá místa i vozy taxislužeb.

Chybět nebude půjčovna kol nebo restaurace

Na místě by mohla vzniknout kromě úschovny také půjčovna kol, na niž by v budoucnu mohl navázat i projekt bike sharingu. Ten spočívá v možnosti zápůjčky jízdních kol na řadě stojanů ve městě a funguje v západoevropských městech.

V hlavní budově terminálu vzniknou prostory, které využijí jako zázemí cestující i firmy dopravců. Kromě pohodlí a úkrytu před deštěm a zimou by neměl chybět ani stánek s novinami nebo restaurace a nabídka dalších služeb.

„Hlavním prvkem bude zakryté nástupiště pro cestující autobusy. Ten bude navazovat na nádražní budovu. Zůstáváme u varianty, kdy počítáme s využitím současného objektu, který čeká kompletní rekonstrukce a malá přístavba až po modernizaci ploch pro kryté stání,“ popsal Reitinger.

Celkové náklady na výstavbu terminálu jsou odhadnuté na 71 milionů korun. „Podle vyjádření odborníků je ale vždy plánovaná částka vyšší než reálná. Odhadujeme reálnou cenu okolo 50 až 55 milionů korun bez daně,“ uvedl Reitinger a přiznal, že dotace ve výši 80 procent by byla výraznou pomocí.

Že se situace konečně po mnoha letech tápání pohnula kupředu, těší i starostu města Dalibora Cardu. Podle něj je důležité, aby bylo nádraží v centru města reprezentativním bodem.

„Když jsem na radnici přišel, myslel jsem, že problém nádraží vyřešíme do roka. Trvalo to mnohem déle, ale věřím, že na jaře se vše opravdu spustí,“ doufá starosta.

Carda upozornil také na to, že terminál začne vznikat tak, aby opravy pokračovaly za provozu a nádraží nebylo nutné stěhovat třeba do Chvalšinské ulice.

„Tento prostor chceme do budoucna využít jako bus stop, kde se každý autobus přijíždějící do města zaregistruje, vyřídí všechny formality a potom k zaparkování využije nějaké vybrané místo tak, aby ve městě nezpůsoboval problémy,“ dodal starosta.