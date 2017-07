Drink vyšperkoval jedlým parfémem a na mistrovství vybojoval stříbro

S koktejlem, který chutná po jahodách, okurkách, anýzu a levanduli, se dokázal barman Jan Lukas prosadit na mistrovství světa Mattoni Grand Drink 2017 v Praze. Se svým drinkem Eco-ttoni obsadil druhé místo. Navíc si odnesl i cenu za nejlepší inovaci a nejlepší design drinku.

„Měl jsem štěstí, že jsem soutěžil jako druhý. Proto jsem neměl svůj výkon moc s čím porovnávat ani jsem se nestihl nervovat, že moji předchůdci mohli porotu okouzlit profesionálnějším výkonem,“ říká 25letý Jan Lukas.

Sám ve svém koktejlu skloubil v barech běžně dostupné přísady a využil je na maximum, což je ekonomičtější a ekologičtější. Navíc porotce překvapil jedlým parfémem, kterým postříkal hotový drink.

„Vůně je důležitou součástí gastronomického zážitku, proto jsem vytvořil jedlý parfém smícháním skořicového, limetového a levandulového esenciálního oleje s trochou vodky a vody,“ popisuje.

Vyhrála barmanka z Finska

Chuť svého drinku líčí jako plnou, díky anýzovému sirupu a domácí levandulové vodě i lehce bylinkovou a osvěžující. Na letošní pražské mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů se sjelo 21 soutěžících z 20 zemí.

Kromě barmanů z Evropy dorazili také reprezentanti Austrálie, Hongkongu, Jižní Koreje a Uruguaye. Do superfinále pojatého jako barmansko-hudební show, kterou živě vysílala televize, se dostala jen pětice nejlepších. Vítězkou se stala Alina Laaksonenová z Finska.

„Při exhibiční soutěži pořadatelé už výsledky znali, ale my jsme byli nervózní a tipovali si, jak kdo mohl dopadnout. Sešli jsme se tam celkově dobrá parta. Nikdo nebyl nepřející, když někdo něco potřeboval, vypůjčil si to od druhého,“ líčí mladý barman, který má letos cíl vybojovat si místo v české reprezentaci na mistrovství světa v Estonsku.

Brčko nahradil citronovou trávou

„Ale předtím mě čekají po prázdninách ještě tři domácí barmanské soutěže, první v září ve Vizovicích. Už teď se na ni připravuji a myslím, že mi to potrvá ještě měsíc a půl, aby to bylo dokonalé. Dřív jsem mohl jenom překvapit, ale teď, když někam přijdu, už se ode mě něco očekává. A proto to nechci podcenit,“ srovnává barman, který míchá drinky v krumlovské Apothece na Latránu a dálkově studuje Vysokou školu hotelovou v Praze, aby si rozšířil obzory.

Úspěšný drink ale hosté v soutěžní podobě v Apothece neochutnají, na to má poměrně komplikovaný servis. Místo ledu třeba barman použil namražené minerální kameny a plastové brčko nahradil citronovou trávou, kterou vydlabal.

Mezinárodní soutěž vnímá jako obrovskou zkušenost. „Udělal jsem si tam spoustu kontaktů po celém světě. Rakouský reprezentant Stefan Haneder mi nabídl, že když budu chtít, můžu míchat drinky po celém světě. Je to dobrý pocit, že se nemusím bát, že budu bez práce,“ konstatuje Lukas.