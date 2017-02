Blatenská ryba zlikviduje i zbylých 17 tisíc kachen. Neví, kdy chov obnoví

„Je to situace, při níž nám nezbývá nic jiného, než zlikvidovat celý chov. Už je toho na nás moc, od začátku roku se nedaří. Doufám, že po tomhle období bude zase lépe,“ říká jednatel společnosti Jiří Bláha.

Máte představu, jak se mohl váš chov nakazit?

Vůbec ne, kachny jsou v uzavřených halách, mezi nimi je líheň a odchovny. A musí se zlikvidovat vše včetně vajec. Říká se, že nemoc přenášejí volně žijící ptáci, těm ale nikdo nemůže zakázat přelétávat. Mluví se o šíření nákazy slámou na podestýlku, ale potvrzeného asi není nic. Jižní Čechy jsou letos, zdá se, zakleté. Nezbývá nám než doufat, že se epidemie přestane šířit. Tahle situace je pro nás velmi složitá.

Ohniska ptačí chřipky v kraji Táborsko

Chotčiny

Sedlečko u Soběslavě

Strakonicko

Libějovice

Řitovíz u Blatné

Blatná

Prachaticko

Vlachovo Březí

Českobudějovicko

Ledenice

Jak citelným zásahem pro vás bude úterní utrácení?

Zcela to ochromí náš provoz v této oblasti výroby. Stejně jako ostatní chovatelé budeme muset počkat do konce povinných veterinárních opatření a věřím, že potom budeme schopni pokračovat a chov zase obnovit. Základem ale je, aby nemoc ustoupila a přestala se šířit. Stále zatím neznáme přesnou příčinu šíření. Do té doby nemohu říci, zda vůbec bude reálné chov obnovit.

Jak významný je chov kachen pro chod firmy?

Věnujeme se mu poměrně dost, tržby z prodeje tvoří asi třetinu všech našich tržeb. Je tedy jasné, že pro nás jsou zjištění veterinářů a nově vyhlášené ohnisko opravdu špatné zprávy. I přes značné ekonomické ztráty bylo rozhodnuto u naší firmy o likvidaci celého chovu.

Kolik kachen u vás v úterý veterináři utratí?

Celkem máme v současné době 17 300 kusů kachen různého stáří včetně těch chovných a kmenových. A kromě nich přijdeme ještě asi o 60 tisíc kusů násadových vajec.

A jak vysoké jsou škody?

Zatím je nedokážeme odhadnout. Zatím stále nevíme, kolik budou stát náklady na samotnou likvidaci chovu. Ty budeme muset také uhradit.