Boj o most u budějovické nemocnice sílí. Odpůrci se střetli s příznivci

Dopravní stavby, které ve městě narazily na odpor Spojka Strakonické a Horákové: Mnoho let trval aktivní boj několika obyvatel proti stavbě silnice, která má spojit Strakonickou ulici s ulicí M. Horákové na sídlišti Máj. Nová komunikace o délce asi 700 metrů odlehčí dopravě v ulici O. Nedbala, ale i Branišovské a pomůže obyvatelům sídliště při cestování. Letos začne stavba, která bude hotová do čtrnácti měsíců od zahájení. Na křížení Strakonické a Husovy třídy vznikne kruhová křižovatka. Jižní spojka: Velkou sílu ukázali před pěti lety obyvatelé Budějovic, když se jich několik tisíc spojilo proti Jižní spojce. Ta měla vést především v blízkosti oblíbené rekreační lokality Malý jez u Malše. Pod peticí se sešlo přibližně 4 500 podpisů a vedení města přípravu projektu stoplo. Severní spojka: Pro Budějovice má mít podle některých dopravních průzkumů větší význam než dálniční obchvat. I Severní spojka však u části obyvatel naráží. Jsou to především ti, kteří žijí ve čtvrti Kněžské Dvory, kde má silnice ústit na Pražské třídě. Několik domů u křížení ulic A. Trägera a Nemanické bude dokonce nutné zbourat. Investorem zde není město, ale Ředitelství silnic a dálnic. Stavba by mohla začít v roce 2021.