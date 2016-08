Jak lépe upravit poprsí, nás učila světová špička z Brazílie, říká chirurg

„Modelace prsou pomocí takzvané vnitřní podprsenky spočívá v přeložení dolní části prsní tkáně. Jinými slovy, tkáň z levé části prsu se přeloží k pravé části a tkáň z pravé části se přeloží přes tu levou část,“ přibližuje primář Mařík.

Kde jste se tuto metodu naučili?

V minulém týdnu byl v naší nemocnici profesor Fabio Nahas z Brazílie, který u nás operoval a mohl nám ukázat všechny technické finesy. Sám tu operaci prováděl a my jsme si ji natáčeli na video. Druhý den byl seminář, kde jsme s profesorem všechny aspekty toho zákroku probírali.

Jak se k vám profesor Nahas dostal?

Přijel na mé pozvání v rámci světové společnosti plastických chirurgů ISAPS, kde působím jako národní sekretář Česka. V každém státě je jeden člověk, který je emisarem této společnosti pro daný stát a každý národní sekretář má možnost jednou za rok si pozvat někoho z největších špiček oboru na světě na návštěvu a zorganizovat společně odborný program pro plastické chirurgy v zemi.

Proč jste si vybral právě brazilského chirurga?

Profesor Fabio Nahas je věhlasný plastický chirurg, světová extratřída. Je žákem nedávno zesnulého profesora Ivo Pitanguy, který je považovaný za zakladatele estetické chirurgie na světě a po fotbalistovi Pelém druhá největší brazilská hvězda. Třiadevadesátiletý Pitanguy zapaloval v Riu olympijský oheň a druhý den zemřel. Na jeho 53letého kolegu Nahase jsem měl nejlepší reference od viceprezidenta ISAPS, Američana Renata Saltze. Doporučil mi ho, protože je jedním z nejlepších.

Čím to je, že je právě Brazílie líhní špičkových estetických chirurgů?

V Brazílii je estetická chirurgie hrozně populární, protože z hlediska počtu plastických chirurgů a provedených operací je hned za Spojenými státy americkými. Přesto, že řada lidí tam není nijak extrémně bohatá a střední třída tam není moc velká, je Brazílie v počtu plastických operací číslo dvě na světě.

Ukázal vám brazilský kolega ještě nějakou jinou metodu?

Udělal plastiku břicha, při níž dochází k jeho zmenšení a modelaci, a tu dělal zhruba ze třiceti procent taky jinak, než ji děláme my. Při zákroku například dbá na maximální rekonstrukci břišní svalové stěny, což zlepšuje tvar břicha. Proto chceme věci, které jsou inspirativní, dělat taky a v úterý už jsme tak jednu plastiku břicha dělali.

Jak vám to šlo?

Pro chirurga je to náročnější, protože je to pracnější metoda. Ale plusem pro pacientku je celkově lepší tvar břicha, menší riziko komplikací a lepší tvar pupku. To není zanedbatelné, protože pupek je středobodem břicha.

Dělali jste v poslední době nějaký ojedinělý zákrok?

Před čtrnácti dny kolega Jan Kasper přenesl mladému pacientovi kloub prstu nohy na kloub prstu na ruce. Z druhého prstu nohy pacienta vzal kloub a nahrazoval jím kloub na prostředníku ruky. Je to hrozně složité jako každá taková mikrochirurgická operace, zákrok trval asi osm hodin. Ale je to v pořádku a pacient bude mít znovu funkční důležitý prst na ruce.

A připravujete se na nějakou další netradiční operaci?

Příští týden nás čeká operace, při níž se budeme snažit mladému pacientovi po úraze rekonstruovat erektilní funkci penisu. Ztratil ji po úrazu v oblasti pánve, takže my mu tam budeme přehazovat cévy, aby se mu vrátila schopnost erekce. To je taky unikátní zákrok.

Kolik operací provedete ročně, kolik z nich je zdravotních a kolik estetických?

Na našem oddělení plastické chirurgie uděláme ročně 1 500 operací. Většina z nich, celkem 1 150, je rekonstrukčních, zbylých 350 zákroků je estetických.

Co vůbec nejčastěji chtějí lidé vylepšit?

V současné době jsou nejčastější estetickou operací zvětšovací operace prsou. Na druhém místě jsou liposukce, které si nechávají dělat i muži, stejně jako operace víček, které jsou na třetím místě. Čtvrtou pozici drží plastiky břicha. A brazilský kolega říkal, že u nich jsou plastiky břicha na druhém místě.