Budějovičtí atleti mají problém. V nové hale pro ně není místo

Už teď leží v kase českobudějovické radnice 50 milionů korun. Jsou tam připravené na stavbu netrpělivě očekávaného Multifunkčního centra Dlouhá louka. To nabídne hlavní arénu pro 2 300 diváků a navíc další halu se skromnější tribunou pro 260 lidí. Vyroste na místě staré sportovní haly.

Delší dobu se však mluví o tom, že v porovnání se současným areálem bude tomu novému chybět jedna zásadní věc. Hodně se zmenší prostor pro atletiku. V projektu se počítá pouze se třemi 50metrovými dráhami.

Stávající prostor ovšem nabízí atletům čtyři dráhy o délce 60 metrů a k tomu doskočiště pro skok daleký a vysoký. Z toho plyne, že atleti mohou brzy přijít o kvalitnější zázemí pro zimní přípravu.

„Je to problém, který se ovšem snažíme řešit, a v tuto chvíli jsou ve hře hned tři možnosti, kde by mohl být nový atletický koridor. Určitě by bylo ideální, kdyby vznikl více než jeden, protože takové prostory jsou vhodné i pro řadu dalších sportovců z jiných odvětví,“ reagoval náměstek primátora Petr Holický.

Zástupci města vedou jednání a někde vznikají studie, jinde mají projekt připravený. Pravděpodobně nejdál je v tomto ohledu TJ Sokol České Budějovice.

„Jsme připraveni na rekonstrukci tribuny v areálu na Sokolském ostrově za odhadem 32 milionů korun. Pod ní by pak vznikla běžecká dráha a další zázemí. Akce je rozdělená na dvě etapy, první je oprava samotné tribuny zvenku, druhá se pak týká vnitřních prostor,“ upozornil starosta Sokola Josef Kadlec.

Sokol zvažuje dočasné rychlejší řešení - nafukovací koridor

O tom, že ve sportovní hale pro atlety ubude místa, se členové Sokola dozvěděli nejdříve zprostředkovaně, až později je na radnici s projektem seznámili. „Kdybychom neměli kde trénovat přes zimu, tak je to pro atletiku konec,“ doplnil Kadlec.

Protože však zatím Sokol na velkou opravu tribuny peníze nemá, zvažuje i dočasné rychlejší řešení. Tím je vybudování nafukovacího koridoru, který by se umístil nad venkovní dráhu. Taková stavba může stát odhadem jeden až dva miliony, ale klub o ní teprve začal uvažovat.

Zástupci města tvrdí, že atlety a další sportovce využívající běžeckou dráhu ve sportovní hale nenechají bez pomoci. Další možností je spolupráce s Jihočeskou univerzitou a vybudování zázemí na jejich sportovištích. „Třetí variantou je pak prostor v areálu Základní školy O. Nedbala,“ zmínil Holický.

„Dokud nebudeme mít vyřešené, kde budou atleti trénovat, tak není možné schválit zahájení stavby nové haly. To je jasné zadání a bereme to zodpovědně. Prostory pro Multifunkční centrum Dlouhá louka mají své limity, proto hledáme jiné cesty,“ navázal radní pro sport Michal Šebek. Kdyby měl být objekt větší, bylo by nutné měnit územní plán, což by znamenalo další průtahy.

Debatovalo se i o tom, nakolik budou v novém centru stačit šatny. Požadavků bylo podle Šebka hodně, ale nebylo možné vyhovět všem klubům.

Jednoznačným přínosem naopak bude, že místo jedné haly vyrostou dvě, a navýší se tak kapacita. Doposud se však nerozhodlo o tom, jakým způsobem stavba centra začne.

„Diskutuje se o dvou možnostech. První je zbourat starou halu a postavit nejdříve hlavní arénu a pak druhou menší. Pak je varianta, nejdříve postavit menší a teprve pak se pustit do velké,“ upřesnil Šebek. On sám preferuje druhou možnost, čímž by město dočasně neztratilo prostor pro sportovce. V tuto chvíli však spíš převažuje první možnost. Také bude záležet na tom, co nakonec dovolí samotná projektová dokumentace.

Studii Multifunkčního centra Dlouhá louka představili autoři z Atelieru 8000 poprvé letos na jaře. Dokumentace má být kompletně hotová do konce roku. Ateliér ji zpracovává pro volejbalový klub VK Jihostroj České Budějovice. Ten by následně materiál nabídl městu jako dar. V zimě by pak radnice soutěžila zhotovitele.

„V dubnu, nebo květnu by pak mohla začít samotná stavba,“ shodli se Šebek s Holickým. Jde o to, aby Jihostroj, ale i další kluby přišly na co možná nejkratší dobu o své útočiště.

Základ je jako římské koloseum

Město má zatím k dispozici 50 milionů korun. Další podobná částka by mohla být z přebytku z rozpočtového určení daní. Zastupitelé se možná dohodnou na vytvoření speciálního fondu, kam by bylo možné přesouvat peníze, když se například podaří soutěží ušetřit na nějaké zakázce. Vyloučena není ani půjčka. Odhadované náklady na centrum jsou 261 milionů korun.

Martin Krupauer, který vede Atelier 8000, zastupitelům už dříve představil možnosti haly a její proměny pro různé druhy akcí. Měnit se může i kapacita hlavní arény. Třeba pro koncert nabídne až 2 615 míst k sezení.

„Základ je koncipovaný jako římské koloseum. I po zhruba dvou tisících letech se ukazuje, že to je nejlepší řešení, jen dnes používáme jiné materiály. Hlavní vstup zachováme směrem k řece, ten tréninkový pro sportovce naopak přesouváme z jižní části na severní. Je to logické, protože to bude pro pěší blíž k mostu na Sokolský ostrov i druhé lávce přes silnici,“ dodal Krupauer.

Centrum nabídne dvě plnohodnotné haly, v nichž mohou mistrovské zápasy hrát házenkáři i florbalisté, kteří potřebují větší hřiště.

Hlavní hala bude mít strop vysoký 12,5 metru místo dosavadních přibližně devíti. To umožní hrát i mezinárodní zápasy například volejbalové Ligy mistrů nebo klání reprezentací. Uvnitř bude dvanáct šaten se sociálním zázemím, dvě šatny budou komfortnější, jedna pro hostující týmy, druhá pro volejbalisty. Na tribunu povede osm vstupů.

„Návštěvníci se snadno dostanou na svá místa, ale stejně tak rychle opustí budovu. Dobře se přesunou i ke čtyřem gastropointům, každý bude mít dvě výdejní místa s občerstvením. A v aréně bude také lóže,“ uvedl Krupauer. Minulostí se mají stát nepohodlné dřevěné sedačky s malým prostorem na procházení.

Kvůli rozměrům stavby nebude nutné měnit územní plán. Projekt počítá i s výstavbou parkovacího domu na místě dnešního velkého parkoviště za halou.