Čtyři góly Hradci a budějovičtí fotbalisté kralují druhé lize

Gólovou přehlídku ve šlágru kola otevřel po krásném centru Romana Wermkeho Patrik Čavoš, před koncem prvního poločasu přidal gól na 2:0 z penalty Ivo Táborský.

Ani po přestávce domácí nepolevili a pořád předváděli 1 500 divákům velice pěkný fotbal. Hradecký Plašil si dal v 52. minutě vlastní gól a o tři minuty později zvyšoval už na 4:0 Elvis Mashike. Hosté patnáct minut před koncem jen zkorigovali skóre, když Křížka prostřelil Pázler.

„Hodnotí se mi to hezky. Dali jsme v první půli dvě branky, které nás uklidnily. Rozhodl vstup do druhého poločasu, kdy jsme přidali dva góly. Pak jsme měli další šanci a mohli přidat další. Fandili i diváci a věřím, že budou chodit nadále. K pěknému utkání přispělo i to, že Hradec chtěl hrát fotbal. Rozhodla produktivita našeho útočného tria Wermke – Mashike – Pešek, které bylo ozdobou utkání,“ těší kouče Dynama Davida Horejše.

Táborsko je až třinácté

To fotbalisté Táborska svého trenéra v utkání s Příbramí nepotěšili. Po půl hodině hry slibně hlavičkoval na bránu domácí Matej Mrsič, jenže balon letěl těsně vedle. O minutu později běžel stejný hráč úplně sám na brankáře, ale neprostřelil ho.

Celých 90 minut se nepovedlo Táborsku dát gól, když svoje šance domácí hráči zahazovali. Naopak exligová Příbram vyučila v sobotu Jihočechy z efektivity. Měla dvě standardní situace, dala z nich dva góly a vyhrála 2:0. Nejdřív ve 44. minutě přesně hlavičkoval Danoski a druhou branku přidal v 59. minutě z penalty Grajcar.

„Jsme samozřejmě zklamaní. Domácí zápas jsme chtěli zvládnout. Myslím si, že jsme na Příbram byli dobře připraveni,“ řekl po zápase kouč Táborska Roman Nádvorník.

Dosavadní výsledky neměla Příbram vůbec dobré, a proto si někdo mohl pomyslet, že Táborsko jasně vyhraje. „Ale Příbram má zkušené hráče, má kvalitu a ten mančaft půjde nahoru. I přesto si myslím, že v prvním poločase jsme měli dvacetiminutovku, kdy jsme soupeře výrazně přehrávali, z naší strany byl vidět nádherný kombinační fotbal na jeden, dva doteky,“ doplnil trenér.

Aktuálně je Táborsko na 13. místě a Nádvorník burcuje. „Do zápasu s Příbramí jsme byli produktivní, nastříleli jsme šest gólů, ale dneska se nám to tam nepodařilo dotlačit. Jsme v těžké situaci, teď jedeme do Opavy a před reprezentační přestávkou budeme mít doma Frýdek-Místek. Musíme bodovat, abychom nebyli úplně na chvostu,“ uvedl v sobotu táborský kouč.

Páté kolo druhé fotbalové ligy pokračuje už zítra – Táborsko hraje od 18 hodin v Opavě. Budějovické Dynamo nastoupí od 16.30 hodin v Praze na hřišti FK Olympia.