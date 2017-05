Radní schválili sebrat čestné občanství Stalinovi, Gottwaldovi ho nechali

O zbavení čestného občanství budou nakonec rozhodovat zastupitelé, a to pravděpodobně už na květnovém jednání. Jeden z nich, opoziční zastupitel Ivo Moravec (Občané pro Budějovice), záměr navrhl v březnu. Zdůvodnil to tím, že se svými činy zmínění muži provinili proti lidskosti.

„Čestné občanství bylo Stalinovi či Gottwaldovi uděleno jen kvůli jejich úřadu a době. To však automaticky není záruka čestného chování. Čest je v jejich případě jen pouhým štítem, na kterém vlastně nezáleží, a to je špatně,“ sdělil Moravec.

V radě však všichni stejný názor nesdíleli. Návrh na odejmutí titulu Gottwaldovi nezískal nadpoloviční většinu. Hlasování radních je tajné.

„Osobně se domnívám, že právě Stalin a Gottwald jsou symbolem 50. let 20. století. Gottwald reprezentuje to nejhorší, co se v té době u nás odehrávalo. Byl vlastně vykonavatelem pokynů Stalina,“ uvedl náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD). On byl jedním z těch, kteří hlasovali v obou případech pro odejmutí čestného titulu.

V tehdejším Československu se ve zmíněné době konaly vykonstruované politické procesy, při nichž byly k trestu smrti odsouzeny desítky lidí, mezi nimi například poslankyně Milada Horáková. Stalin má pak přímo či nepřímo na svědomí miliony lidských životů sovětských občanů.

Gottwald i Stalin už přitom ztratili čestné občanství v řadě českých měst. V Jihočeském kraji například v roce 2015 v Písku. Stejného titulu minimálně jednoho z politiků zbavili také v Praze, Plzni, Zlíně nebo Opavě.

Čestné občanství Českých Budějovic doposud získalo 118 lidí. Jako poslední titul obdržela v roce 1979 kosmonautka tehdejšího Sovětského svazu Valentina Těreškovová. Od té doby nikdo.



Jak uvádí Encyklopedie Českých Budějovic, prvním doloženým nositelem čestného občanství Českých Budějovic se stal hudební skladatel Vojtěch Jírovec, jemuž bylo uděleno asi v roce 1807. Před rokem 1918 bylo čestným občanstvím vyznamenáno osmdesát osm osob, například podnikatelé Carl von Hardtmuth (1874) a Vojtěch Lanna (1879) či budějovičtí biskupové Martin Josef Říha (1899) a Josef Antonín Hůlka (1917).

Po roce 1918 se čestnými občany staly osobnosti jako August Zátka (1922), Tomáš Garrigue Masaryk (1937) či Edvard Beneš (1937). Po roce 1949 najdeme mezi čestnými občany už jen sovětské kosmonauty.