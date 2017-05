Budějovice versus Budvar. Radnici vadí plánovaná kotelna pivovaru

V Budějovickém Budvaru se chtějí do roku 2020 dostat až na dva miliony hektolitrů uvařeného piva ročně a výstavba plynové kotelny za 52 milionů korun je jednou z obřích investic, které k tomu mají pomoci. Hotová by mohla být do dvou let. Po jejím napojení se může Budvar částečně odstřihnout od českobudějovické teplárny, která ho nyní zásobuje.

Zástupci radnice ale mají obavy ze zhoršení ovzduší v lokalitě. A městské teplárně by klesly zisky.

„Pro nás je to neakceptovatelné. Budvar usiluje o kotelnu od roku 2014. Vycházel z údajů a cen, které už jsou dnes jiné. Teplárna investovala stamiliony do odsíření. Kdyby došlo k ukončení odběru, v letním období by to byla ztráta bezmála 30 procent produkce,“ reagoval primátor Jiří Svoboda.

Pak by podle něj systém odsíření neměl optimální výkon a zhoršila by se imisní situace. Podle propočtů by to způsobilo pokles celkového prodeje tepla o pět procent.

Primátor upozornil, že mezi městem a Budvarem existovala gentlemanská dohoda. „Zněla tak, že když město povolí pivovaru rozšíření závodu, Budvar zanevře na záměr budovat kotelnu. Ten proces však pokračuje dál,“ doplnil.

Primátor chce o kotelně s ředitelem Dvořákem brzy jednat

Petr Dvořák, nový ředitel pivovaru, však tvrdí, že Budvar s městem do této chvíle o výstavbě kotelny nikdy nejednal.

„Výstavba logistického areálu nijak nesouvisí s plynovou kotelnou. Jedná se o dva nezávislé projekty. Kotelna má v budoucnu zajistit vícezdrojové dodávky tepla a je to strategický projekt, který by nám do budoucna mohl přinést vyšší flexibilitu,“ uvedl Dvořák.

Aktuálně je projekt ve fázi zpracování dokumentace EIA, která řeší dopady stavby na životní prostředí. Je jasné, že město má připomínky a radní schválili negativní stanovisko. Zdaleka tak není jisté, zda bude možné stavět. Primátor Svoboda chce o kotelně s ředitelem Dvořákem v nejbližší době jednat.

Kotelna by stála při Kněžskodvorské ulici. Podle záměru, který před několika týdny zveřejnil krajský úřad, půjde o stavbu tří parních plynových kotlů o výkonu až 30 tun páry za hodinu.

Součástí má být i nový plynovod o délce 400 metrů vedoucí v ulicích kolem pivovaru. Budvar mezi důvody výstavby uvádí úsporu energií a menší ztráty způsobené přepravou. Ceny páry z vlastní kotelny budou podle jeho kalkulace levnější.

Předseda představenstva českobudějovické teplárny Václav Král zmínil, že Budvar je pro ně jedním z nejtradičnějších zákazníků.

„Je na nás napojený od roku 1959 a máme uzavřené dlouhodobé kontrakty,“ sdělil Král. Naposledy se na teplárnu napojilo i nové logistické centrum pivovaru se smlouvou na odběr po dobu osmi let.

Budvar v souvislosti s expanzí už mimo jiné investoval do nových tanků, propojení Kněžskodvorské ulice nebo do parkoviště. Loni zaznamenal historicky nejvyšší produkci 1,615 milionu hektolitrů piva, což je strop současné kapacity.