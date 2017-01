Budějovický „poklad“ u Stromovky. Pozemek za 70 milionů chtějí developeři

Pozemek, který má přes 17 500 metrů čtverečních, označil před několika dny primátor Jiří Svoboda za rodinné stříbro. Dnes je to jen louka.

MF DNES zjišťovala, jakou tuto plochu čeká budoucnost. Může to být směna za jiné pozemky, k čemuž už se schylovalo. Stejně tak tam před pár lety mohl vyrůst multifunkční sportovní areál, ale nakonec z plánu na vybudování Freetime parku sešlo.

Třetí možností je, že si ho město ponechá do budoucna. Pak je ve hře ještě prodej a následná developerská výstavba bytových domů. Prodej by mohl do městské kasy přinést odhadem 50 až 70 milionů korun.

„Nedávno jsem nedaleko prodávala menší pozemek. Metr čtvereční byl za čtyři tisíce korun. Ina této ploše by jistě stál metr minimálně tři až tři a půl tisíce. Je to rozhodně dražší lokalita,“ potvrzuje realitní makléřka Jitka Bláhová ze společnosti Dumrealit.cz.

Vizualizace Freetime parku Stromovka zůstala jen na papíře.

Prodej však podle hlasů z radnice aktuálně není na místě. MF DNES oslovila všechny radní a náměstky, velká část z nich je pro to, aby si město prozatím pozemek ponechalo. „K prodeji tohoto pozemku není v tuto chvíli důvod. Jeho hodnota v čase rozhodně nebude klesat,“ domnívá se radní Roman Kubíček (ANO).

Podle dostupných informací však na radnici loni na podzim opakovaně zaznělo, že je o lokalitu za Kauflandem značný zájem a developeři se snaží na prodej zatlačit. Opodál v Pasovské ulici je řada bytových domů, takže by investoři měli na co navázat. Za současných podmínek by tam mohli nabízet byt 3+kk za cenu kolem čtyř milionů korun.

V jednu chvíli to vypadalo, že je město smění a výměnou za ně získá pozemky u kruhové křižovatky nedaleko Globusu potřebné pro budoucí výstavbu silnice známé jako Severní spojka. Situace je tam však komplikovaná a ve věci kromě města a zástupců Globusu figuruje ještě Ředitelství silnic a dálnic. Výměna za tuto lokalitu tak nyní nepřichází v úvahu.

Náměstek primátora František Konečný (ANO) je za určitých okolností směně nakloněn, ale za úplně jiné pozemky. „Podle mě není důvod k prodeji. O výměně bych uvažoval pouze v případě, kdy by to bylo pro město jednoznačně výhodné. To by mohla být například směna za všechny soukromé pozemky ve Stromovce,“ myslí si Konečný.

Jeho stranickému kolegovi a náměstku Petru Holickému by se líbilo pozemek využít například pro sportovní účely. Jako místo pro sport si ho nejčastěji představují i lidé, které MF DNES oslovila.

„Vedle má areál univerzita, je tu fotbalové hřiště, takže by to sem zapadlo,“ myslí si jedna z dotázaných Helena Karlíčková. „Je však třeba vycházet z toho, že je pozemek určen územním plánem k předměstské individuální zástavbě,“ podotýká Holický. I proto zájem developerů. Ani on však není pro prodej.

Radní Michal Šebek (ODS) vnímá lokalitu jako poslední v blízkosti centra, kde může město uskutečnit své vize. „Konkrétní záměr teď není na stole. Není třeba spěchat s rozhodnutím. Směrů využití může být mnoho, počínaje napojením na Stromovku, přes obdobu Freetime parku, konče vybudováním multifunkčního společenského zařízení,“ reaguje Šebek.

Plány na zmíněný Freetime park pocházejí už z roku 2005, velmi aktuální byl v letech 2011 a 2012. Město mělo představu, že vybuduje areál s lanovým centrem a prostorem pro skateboardisty a dalším vyžitím za 70 milionů.

Projekt se nejdříve smrskl a pak ho na radnici zmrazili úplně. Po krátkém čase se přihlásili zástupci 1. Beachklubu České Budějovice. Ti se spojili florbalisty FBC Štíři a basketbalisty BSK České Budějovice a chtěli tam postavit Freetime park se dvěma krytými halami za zhruba 37 milionů. Hotový měl být v roce 2014. Ani tento projekt se nepodařilo prosadit.

Jaký osud atraktivní lokalitu nakonec potká? Pro náměstka primátora Petra Podholu (ČSSD) je místo otevřené pro řadu projektů.

„Dovedu si zde představit sportovně volnočasové aktivity i bydlení. I vhodně řešená forma pro bydlení by zde našla své opodstatnění a mohla by být přínosem,“ uzavírá.

Mezi další exkluzivní pozemky města patří třeba Mariánské náměstí nebo centrální plocha na území bývalých čtyřdvorských kasáren.