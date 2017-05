Táborská tepna se dočká stromů i více parkovacích míst pro auta

Každý den tudy projede až 22 tisíc aut. Hluk, prach a zácpy jsou v Budějovické ulici v Táboře na denním pořádku. Její rekonstrukce se plánuje už od roku 2006, ale zatím se vedení města neshodlo na finální podobě. Přitom do silnice se nekoplo bezmála 40 let.

Poslední návrh představila radnice minulý týden na veřejném projednání, kde mohli obyvatelé předloženou studii připomínkovat, než půjde ke schválení do zastupitelstva. Přišla zhruba stovka lidí, především obyvatel diskutované ulice.

Rozdělení rekonstrukce 1. etapa: ul. Bílkova ke křižovatce Budějovická – ul. Purkyňova

2. etapa: ul. Havlíčkova ke křižovatce Budějovická – ul. Bílkova

3. etapa: Křižíkovo náměstí ke křižovatce Budějovická – ul. Havlíčkova

4. etapa: křižovatka Budějovická – ul. Purkyňova ke křižovatce Budějovická – ul. Chýnovská

5. etapa: ul. Chýnovská



„Úplně první návrh rekonstrukce byl z mého pohledu progresivnější než ten, s nímž přicházíme nyní. Původně se plánovala na Budějovické cyklostezka a preferenční pruh pro autobusy, ale pro to v tehdejším zastupitelstvu hlasovali jen tři lidé. Nyní přicházíme s variantou, která nemění dopravní uspořádání,“ uvedl starosta Jiří Fišer (Tábor 2020).

Podle starosty je v nejhorším stavu kanalizace a vodovod. Město plánuje také zúžit jízdní pruhy a naopak rozšířit chodníky, u nichž by vznikla stání pro auta. Návrh počítá se zvýšením počtu parkovacích míst z 53 na 95.

Obyvatelé Budějovické ulice mají problémy s parkováním dlouhodobě. Řeší ho i Petr Kalousek, který v ulici žije 16 let. Podle něj by město mělo na místě zavést rezidenční stání.

„Sledoval jsem i předchozí projekty na přestavbu ulice a ten nynější se mi líbí. Jen je potíž s parkovací kapacitou. Rezidenti by měli mít výjimku a vyhrazená místa, aby se nestalo, že musí hledat stání o několik bloků dál,“ myslí si Kalousek.

Vzhledem k tomu, že ulice je ve vlastnictví kraje, město nemůže parkování zpoplatnit, jak uvedl starosta. „Pokud ulice někdy bude patřit města, můžeme o tom diskutovat. Ale zaplatíte si rezidenční kartu, a přesto nemusíte najít místo, protože je převis poptávky,“ naznačil Fišer.

Řidiči se sice nových jízdních pruhů nedočkají, ale chodci by měli počítat s přesunem autobusových zastávek MHD naproti sobě k poliklinice. Přechod pro chodce u křižovatky s Bílkovou a Husovou ulicí se zruší.

„Vede přes čtyři jízdní pruhy a správně by měl být uprostřed ostrůvek, ale ten by narušil plynulost dopravy,“ zdůvodnila místostarostka Michaela Petrová (Jinak!).

Kde šířka chodníků neumožňuje přidat parkovací místo a tam, kde nepřekáží inženýrské sítě, přibude zeleň. V ulici nyní neroste žádný strom, podle posledního návrhu by jich tu mohlo být až 39.

„Budějovická je mnoho let nadlimitně zatížená hlukem a emisemi. Tyto negativní vlivy může pohltit zeleň, která tu chybí. Kromě toho ochlazuje klima a dělá prostředí hezčí, i když mám někdy pocit, že zeleň působí na lidi jako červený hadr na býka. Keře, stromy ani květinové záhony tu nebudou na úkor parkování,“ ujistila místostarostka.

Obrovské dopravní zatížení komunikace by podle vedení města měl vyřešit plánovaný krajský obchvat mezi obcí Slapy a Teskem, ale ten se zatím jen připravuje. Letos získala stavba územní rozhodnutí, město se snaží pomáhat kraji s výkupem pozemků.

Oproti dřívějšku město nechce, aby se ulice rekonstruovala najednou.

„Chceme opravu zvládnout v pěti etapách, jinak by úplná uzavírka trvala přes dva roky a myslím, že by Tábor dopravně naprosto zkolaboval,“ doplnila Petrová. Podle optimistických odhadů by dělníci mohli kopnout do silnice už příští rok.

S návrhem na změny teď musí vedení radnice přijet na krajský úřad, aby se domluvilo na spolufinancování, protože Budějovická ulice je ve vlastnictví kraje. Výměna podzemních sítí, parkovací místa a zeleň by mohly přijít na desítky milionů korun.

Město navíc plánuje v ulici vybudovat plynovod, nyní obyvatelé v této lokalitě topí elektřinou či tuhými palivy, opakovaně tu podle průzkumů dochází k překročení emisních limitů. Pokud během léta návrh odsouhlasí zastupitelé, město může pokračovat v projektové přípravě.