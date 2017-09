Budějovický Budvar uvaří 122 speciálních lahví piva pro papeže Františka

Diecézní biskup Vlastimil Kročil požehná 5. září zvláštní várce Budějovického Budvaru, ze které bude naplněno pouze 122 lahví. „Zástupci pivovaru je papeži Františkovi jako dar osobně předají 13. prosince při předvánoční audienci ve Vatikánu,“ informoval manažer Budějovického Budvaru Petr Samec s tím, že biskup pivu požehná v doprovodu sládka Adama Brože.

Počet lahví souvisí s letošním výročím 122 let od založení pivovaru. „Při svém založení navázal pivovar na 700 let dlouhou tradici pivovarnictví v Českých Budějovicích,“ popsal mluvčí Biskupství českobudějovické Miroslav Bína. Pivo, které bude zrát 90 dní, bude papeži předáno jako výraz úcty a vděčnosti za tuto tradici.

„Pro nás je to prestižní záležitost. Je to poprvé, co pivo pro Vatikán dodáváme. Bude to limitovaná edice lahví, které se nebudou prodávat,“ dodal podle ČTK Samec.