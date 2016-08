Budvar vyhrál poslední zásadní spor. Značku Budweiser udržel i v Itálii

Pivovar Budějovický Budvar odvrátil další pokusy o zrušení ochranných známek Budweiser. Konkurenční společnosti se snažily zvrátit předešlá pro ně nepříznivá rozhodnutí soudů v Itálii, kde je trh pro pivovary velmi významný.

Případy se táhly od roku 2001, respektive 2002. Společnost Anheuser-Busch InBev (ABI) neuspěla se svou žalobou z roku 2002, která požadovala prohlášení neplatnosti tří ochranných známek Budějovického Budvaru.

Soudy o značku Budweiser Sahají až do roku 1907. Budějovický Budvar zvítězil asi v 70 procentech případů. V letech 2000–2016 bylo definitivně ukončeno 197 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budvar vyhrál 136 případů a 10 sporů skončilo smírem či remízou. Díky registracím ochranných známek Budweiser nebo Budweiser Budvar, které patří Budějovickému Budvaru, nemůže koncern ABI svou klíčovou značku Budweiser používat téměř v 70 zemích. Naproti tomu Budvar smí prodávat své pivo „pouze“ jako Czechvar v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Dominikánské republice, Chile a Argentině.



Odvolací soud nyní návrh ABI zamítl. Italský Nejvyšší soud pak v kauze zahájené v roce 2001 rozhodl ve prospěch Budvaru a zamítl všechny požadavky společnosti Birra Peroni Industriale, která tehdy dovážela pivo ABI do Itálie.

„Vyhráli jsme dva důležité soudní procesy, ve kterých konkurenční společnosti chtěly zrušit některé z našich ochranných známek v Itálii. To by samozřejmě zkomplikovalo prodej piva značky Budweiser Budvar v zemi s velkým obchodním potenciálem,“ potvrdila právnička Budvaru Helena Votřelová.

Právní bitvy mají přitom tvrdý dopad na prodeje piva. Budvar mohl mezi lety 2002 a 2004 prodávat v Itálii pouze pod značkou Czechvar. Což je název, který pivovar používá na obou amerických kontinentech. Do roku 2013 pak bylo budějovické pivo k dostání pod značkou Budějovický Budvar.

Přiznání značky znamenalo nárůst o desítky procent

Přestože to vypadá jako drobný detail, potenciál slova Budweiser ukázal až přelomový rozsudek z roku 2013, který umožnil používat spojení Budweiser jenom Budvaru.

„Opětovné získání značky Budweiser v Itálii mělo jednoznačně pozitivní vliv na vývoj našeho obchodu. Objem prodeje ve srovnání s rokem 2013 se během dvou let zvýšil o 29 procent,“ poukázal mluvčí pivovaru Petr Samec.

Pozitivní vývoj současné rozsudky ještě podtrhnou, protože pro importéry a jejich obchodní partnery přinášejí právní jistotu. Potenciál růstu v Itálii je pro Budvar velmi vysoký.

„Přes dynamický nárůst objemu byla Itálie v roce 2015 na 12. místě mezi našimi exportními trhy. Růst pokračuje i letos,“ doplnil Samec.

ABI nemůže značku Budweiser používat téměř v 70 zemích

V Itálii navíc běží ještě další soudní spor. Tentokrát se Budvar nebrání, ale jde do útoku - žádá náhradu škody za znemožněné užívání ochranné známky Budweiser Budvar před rokem 2013.

„Pro nás je hlavní fakt, že máme výhradní práva ke značce Budweiser ve většině evropských států s velkým obchodním potenciálem, jako je Švýcarsko, Německo, Rakousko, Polsko, Francie, Itálie, Rusko, Slovensko,“ vypočítal Samec.

Stále je však o co bojovat. „Spory se teď přesunuly na Blízký východ a do Afriky,“ dodal. Jsou to trhy, které sice pivovar nespasí, ale mohou být perspektivní, protože světový pivní trh se rychle vyvíjí. Budvar má dobré výsledky ve Vietnamu či Ázerbájdžánu.

„Není to jen o prodeji, ale i o tom, že rozšiřujeme duševní vlastnictví, protože tam máme registrace na značku Budweiser Budvar,“ nastínil dříve obchodní ředitel Budvaru Robert Chrt.