Ceny bytů v Budějovicích jsou na vrcholu, zdražily o půl milionu

Ještě před rokem stál 1,8 milionu korun, teď už 2,3 milionu. Ceny bytů v Českých Budějovicích raketově rostou. Dostaly se už na horní hranici? Snad ano, tedy alespoň pro kupující.

Podle odhadů odborníků však mohou v krajském městě ještě trochu stoupat. Důvodem je vysoká poptávka převyšující nabídku a nedostatek novostaveb bytových domů, které přibývají jen pozvolna.

Na druhé straně musí nově zákazník při koupi zaplatit daň z nabytí, která je čtyři procenta z celkové částky. To pak dál zdražuje bydlení. A také sazby hypoték už nemají kam klesnout, spíš mohou mírně vzrůst. K tomu ještě nový spotřebitelský zákon, který upravuje podmínky pro získání hypoték. To vše nahrává předpovědi, že se ceny dostaly na svůj strop.

Ve většině ostatních míst kraje rostou sumy pomaleji, nebo se dokonce drží na stejné úrovni. V menších městech na Budějovicku, jako jsou třeba Zliv, Týn nad Vltavou nebo Nové Hrady, lze pořídit byt o velikosti 3+1 za polovinu ceny oproti Českým Budějovicím.

„V krajském městě jsou skutečně našponované a loni rostly enormně rychle. Předpokládám, že v letošním roce už to nebude v takové výši. Myslím, že už dvě banky v prosinci mírně navýšily úrokovou sazbu pro hypotéku a další mohou brzy následovat. Zájem klientů by se tak mohl spíše stabilizovat. Pak zde máte nově čtyřprocentní daň z nabytí. Situace na trhu se tak trochu otočí,“ odhaduje Jitka Bláhová, realitní makléřka ze společnosti Dumrealit.cz.

Obdobně mluvili i další oslovení makléři. Z jejich odpovědí plyne, že by se růst cen bytů mohl zastavit, což může být alespoň trochu příznivá zpráva pro ty, kteří bydlení hledají. V konečné fázi však mohou brzy vyjít zase dráž, když se k tomu v průběhu roku přidá třeba vyšší úroková sazba úvěru.

Jak rychle ceny rostly, lze dobře dokumentovat například na dvou bytech ve starší zástavbě na Žižkově třídě o velikosti zhruba 80 metrů čtverečních v osobním vlastnictví. Zatímco v roce 2014 tam byl za 1,8 milionu korun, nyní jen o asi sto metrů dál stojí podobný 2,4 milionu. Za dva roky je tak rozdíl 600 tisíc korun.

Na Máji hodně rozhoduje konkrétní ulice. Rozdíl je i půl milionu

A podobné je to třeba na Pražském předměstí. Na začátku loňského roku se tam dal sehnat panelový byt 3+1 do dvou milionů v osobním vlastnictví. Dnes není výjimkou, že stejnou částku stojí družstevní, které jsou levnější z důvodu složitějšího získání hypotéky při koupi. Přesto tam dnes mnohdy stojí i přes dva miliony. A bydlení v panelácích na dlouhodobě levnějším sídlišti Vltava rovněž podražilo.

Vybrané ceny bytů v Jihočeském kraji Velikost 3+1, osobní vlastnictví

ČB, 70 m2, panel: 2,1 mil. Kč

Písek, 70 m2, cihla: 1,6 mil. Kč

J. Hradec, 74 m2, panel: 1,4 mil. Kč

Tábor, 72 m2, panel: 1,3 mil. Kč

Volary, 64 m2, panel: 680 tisíc Kč Velikost 2+1, osobní vlastnictví

ČB, 57 m2, cihla: 1,9 mil. Kč

J. Hradec, 65 m2, cihla: 1,2 mil. Kč

Tábor, 49 m2, panel: 950 tisíc Kč

Velešín, 57 m2, panel: 1,2 mil. Kč

Blatná, 58 m2, panel: 1,3 mil. Kč Nejdražší bydlení

ČB, novostavba 4kk, 118 m2 a 59 m2 terasa: 7,1 mil. Kč, 42 tisíc korun za m2

Někteří majitelé dokonce nabízejí své byty za více než dva miliony korun na sídlišti Máj, které je v krajském městě považované za nejméně atraktivní. Stejně tak tam však lze najít 3+1 za 1,2 milionu. Na Máji hodně rozhoduje konkrétní ulice. Rozdíl mezi nechvalně proslulou ulicí V. Volfa a nedalekou A. Barcala může být přes půl milionu korun za totožné bydlení.

„Někdy mi to přijde úplně přemrštěné, kolik peněz majitelé chtějí. Chtěla bych koupit 2+kk tak do 1,5 milionu korun. Ale třeba v novostavbě je o milion dražší, to si zatím nemohu dovolit,“ zmínila Zuzana Holíková, která tak zatím zůstává v podnájmu.

Až se jí byt podaří najít, bude však pro ni získat hypotéku pravděpodobně složitější než dnes. To, co prošlo před platností nového zákona, už dnes nemusí stačit.

Složitější to mají mít i podnikatelé, protože především prokazování příjmu na čestné prohlášení nebo obratu z daňového přiznání je nyní přísnější. Některé banky už v průběhu prosince úrokové sazby skutečně zvýšily. Zbytek bude s velkou pravděpodobností zvyšovat v lednu. Další zdražování hypoték nelze vyloučit.

„Obchodní sazba se zvedla o půl procenta, ale jinak je to samozřejmě individuální podle možností konkrétního klienta. Po změnách už například nebude možné, aby klient získal stoprocentní hypotéku. Vždy bude muset mít nějaký vlastní vklad,“ zdůraznila hypoteční poradkyně Miroslava Bártová z Hypocentra Modré pyramidy.

Klienti však mají mnohdy problém i s tím, aby bylo z čeho vybírat. Chybí tradičně dvoupokojové byty, značná poptávka je také po bytech 3+kk a 3+1. Mladí investují často rovnou do většího, aby už bydlení v budoucnu nemuseli řešit.

Nový bytový dům je v Budějovicích většinou téměř ihned z 80 procent prodaný. K dispozici jsou nyní volné prostory třeba v bytovém domě Vltava nedaleko Vrbenských rybníků. Brzy má vyrůst další projekt v Husově kolonii, pak u Lučního jezu a hned několik by jich mohlo být v brzké budoucnosti v areálu bývalých čtyřdvorských kasáren. Další by mohly přibýt na konci Pražského předměstí.

I jinde v kraji se staví. Třeba v Písku v blízkosti starého města rezidence Švantlova. Nedaleko Tábora v Chýnově bude od jara k nastěhování bytový dům, kde lze pořídit bydlení za výrazně nižší ceny než třeba v krajském městě, 4+kk je tam za necelých 2,1 milionu korun.