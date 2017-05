Chemikářka: Místo moderních přístrojů chtějí děti míchat látky postaru

„Čtvrtina žáků si chemii vybere k maturitě a ostatním se ji snažím neznechutit,“ říká oceněná učitelka Květa Tůmová z budějovického Česko-anglického gymnázia (ČAG).

Na ocenění ji nominoval světově uznávaný parazitolog Julius Lukeš z Biologického centra AV. Na jeho špičkové vědecké pracoviště posílá středoškolská chemikářka své nadané studenty vypracovávat seminární práce.

„Z českobudějovických pedagogů dostali cenu Učené společnosti v minulosti jen bývalý ředitel Gymnázia Jírovcova Karel Lichtenberg a jeho učitelka biologie Jarmila Ichová. Mám radost, že jsem s nimi ve stejné společnosti,“ libuje si Květa Tůmová.

Původně chtěla učit biologii

Když opouštěla Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy s aprobací biologie a chemie, chtěla učit biologii. Ale protože je málo chemiků, učí sedmapadesátiletá učitelka celý svůj profesní život hlavně chemii. Na privátním budějovickém gymnáziu už 22 let.

Do prostorné slušně vybavené školní laboratoře pouští studenty i v jejich volném čase, když si vymyslí vlastní výzkumný úkol. „Ale poprvé jsem tu přišla do úplně prázdné místnosti. Z domova jsem si přinesla jednu kojeneckou lahev jako odměrný válec. Teď jsme vybaveni obstojně, hodně věcí nám darovaly různé firmy při rušení svých laboratoří. Spoustu věcí jsem získala z projektů a nábytek pořídila škola,“ ukazuje spokojeně ve svém království, kde se spolu se žáky obléká do bílého pláště a při pokusech chrání oči bezpečnostními brýlemi.

Někdy si říká, že by nebylo špatné mít i dražší vybavení, ale nakonec nad tím mávne rukou. „Postupem času jsem zjistila, že moderní přístroje už děti nebaví tak, jako když si mohou jen míchat různé látky a dělat alchymii postaru. To je upoutá víc a složité přístroje pak mají na vysoké škole,“ líčí Tůmová.

Snad nikdy se jí neomrzí sledovat sekundány, jak rozpouštějí sůl a naprosto vážně ji míchají, anebo neumějí škrtat sirkami. V laborkách je proto učí také zapalovat sirky a pak to mají za domácí úkol.

Výuku zpestřuje akcemi Akademie věd, s nejstaršími studenty jezdí na Týden vědy do Prahy, na přednášky zve odborníky z různých oborů. To vše jí pak vrátí nejnadanější studenti výsledky v soutěžích.

Ale pro chemii dokáže nadchnout i ty, kteří ji na základní škole moc nemuseli. Jako třeba Tomáš Maxa ze 2. ročníku: „Paní profesorka dokáže látku vysvětlit tak, že se to dá pochopit během dvou minut. Všechno, co z chemie umím, umím díky ní.“