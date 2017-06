Mobil nebo tablet dobije obyvatelům Blatné solární lavička

U lavičky se lidé mohou zároveň připojit k internetu. Dosud fungovala jediná chytrá lavička v Litoměřicích v Ústeckém kraji.

„Byl jsem na vyhlášení soutěže ekologických Oscarů, kde ji město Litoměřice prezentovalo. Viděli jsme ji s paní starostkou v různých nabídkách. Nakonec jsme šli do spolupráce se společností E.on, přes kterou jsme lavičku zajistili. Vyšla na 110 tisíc korun bez daně. Společnost nám sponzorsky zaplatila víc než polovinu částky na její pořízení. Zbytek jsme čerpali z městského rozpočtu,“ vysvětlil místostarosta Blatné Pavel Ounický.

Lavička je bezúdržbová. Dokáže navíc také měřit kvalitu ovzduší a hluku a dá se rozšířit o bezdrátové připojení. Tyto schopnosti ale v současné době město využívat nehodlá. A neplánuje ani koupi dalších laviček.

Město se dočká i elektrostojanů

„V centru města máme památkovou zónu, všechno by tak muselo být schváleno od památkářů. Tady bylo dalším plusem umístnění lavičky u sportovišť, kam se soustřeďují hlavně mladí lidé. V rámci projektu smart city bychom chtěli do léta do centra umístit ještě elektrostojany na dobíjení elektrokol,“ naznačil místostarosta Ounický.

O stejnou novinku rozšířilo nabídku služeb návštěvníkům i místním také město Písek. Rozdíl je v tom, že místo solárních laviček využili Písečtí běžný mobiliář, k němuž nainstalovali dobíjecí panely. Zájemci mohou svým mobilům a počítačům doplnit energii u Sladovny a Prácheňského muzea.

Sloupky umožňují připojit vlastní USB kabel nebo nabíječku. Kabely na nabíjení mobilních zařízení s konektorem micro USB-B je možné si zapůjčit proti záloze v Turistickém informačním centru nebo v pokladně Prácheňského muzea.

„Původně jsme také zvažovali koupi solární lavičky. Vzhledem k výši ceny jsme ale zvolili ekonomicky výhodnější variantu v podobě dobíjecích panelů u dvou laviček, které město vyšly celkově na sto tisíc korun včetně DPH. V budoucnu bychom chtěli v centru města panely postavit i na další místa,“ podotkl místostarosta Písku Josef Knot.

Na obou místech se mohou lidé při čekání na dobití techniky také zdarma připojit denně od 7 do 22 hodin k internetu.