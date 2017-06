Cipískoviště uctí Rumcajse a musí změnit název. Vadí Čtvrtkovým dědicům

„Podle dědiců zasadil Václav Čtvrtek pohádky o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi do Jičína, proto nechtějí název Cipískoviště v Písku,“ řekla Edita Kučerová z píseckého městského odboru školství a kultury.

Sochy, které letos na nábřeží zůstanou do konce léta, letos ve městě připomínají 50. výročí pohádkové postavy loupežníka Rumcajse, kterého stejně jako Večerníčka nakreslil do Čtvrtkových knih i televizních pohádek na dobrou noc písecký rodák Radek Pilař (1931 - 1993). Pilařův odkaz ve městě nese dál i stálá expozice v galerii Sladovna a herna Pilařiště tamtéž.

Akci Cipískoviště pořádá město od roku 2007. Jeden z ročníků složil poctu Pilařovi, jindy se z písku dělali Jan Hus, Rožmberkové i Švejk. Letošní 11. ročník bude poslední s tímto názvem.

„Vzhledem k tomu, že jsme uchopili 50 let Rumcajse, dostali jsme se do kontaktu s dědici Václava Čtvrtka. A nejsou srozuměni s tím, aby Písek používal název Cipískoviště, protože Václav Čtvrtek připravil příběhy pro Jičín. My máme s Jičínem velice přátelské vztahy, nicméně kvůli dědicům budeme název měnit,“ řekla Kučerová. Momentálně uvažují o Pískohraní či Pískobraní.

Pilařovy originály z animované i volné tvorby a videoart vystavuje v Písku na 150 metrech čtverečních Sladovna. Ředitelka galerie Tereza Dobiášová řekla, že v příštích letech ji zmodernizuje. Ve Sladovně je od roku 2015 i Pilařiště, herna pro děti do šesti let inspirovaná abstraktním Pilařovým dílem.