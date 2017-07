Pitka při rybolovu skončila rvačkou a pobodáním. Cizinec dostal osm let

Andreasi Kammerzellovi hrozilo za pokus vraždy 10 až 18 let. Soud mu trest mimořádně snížil. Přihlédl k jeho těžké opilosti v době činu a také k tomu, že dosud trestán nebyl a vraždu nedokonal.

„Měl podstatně snížené rozpoznávací schopnosti. Šlo o vyhrocený konflikt opilých osob bez úmyslu usmrtit někoho,“ zdůvodnil rozsudek předseda senátu Michal Kubánek.

Senát musel řešit složitou situaci, protože obžalovaný se k útoku nepřiznal a zprvu tvrdil, že si na žádný konflikt nepamatuje.

Čtveřice přátel, která už dvacet let žije s rodinami v Německu a má německé občanství, si 29. října loňského roku vyjela zarybařit na Novohradsko. U soudu shodně vyprávěli, že se na výlet vybavili lahvemi vodky a piva a už několik hodin po příjezdu na místo byli opilí.

Na břehu uspořádali piknik. Podle jiných rybářů, kteří je sledovali z druhého břehu, nechytali ryby, ale hlasitě se bavili, pouštěli hudbu a popíjeli. Co se mezi nimi stalo po půlnoci na 30. října, vědí ale jen oni.

„Viktor si stěžoval, že ho bolí záda. Měl je od krve,“ vzpomněl si jeden z nich jménem Alexandr.

Zraněný měl probodnutou plíci a přeříznuté šlachy

Samotný zraněný, kterému parťák zasadil šest bodnořezných ran do zad, břicha a ruky, zase tvrdil, že se probral až při nástupu do sanitky.

Rybáři totiž těžce zraněného a krvácejícího druha naložili do auta a jeli s ním směrem k rakouským hranicím. Sanitku volali až u Dolního Dvořiště, když kolaboval.

Podle znalce z oboru soudního lékařství Zdeňka Šenkýře měl zraněný mimo jiné probodnutou levou plíci, přeříznuté šlachy a tepnu na zápěstí levé ruky. Pokud by odborná pomoc nebyla dost rychlá, hrozila mu do několika hodin smrt. Upozornil, že útok nožem byl vedený velkou silou do oblasti srdce.

Šenkýř zároveň vyloučil, že se úraz stal od střepů rozbité láhve, jak se snažila argumentovat obhajoba. Nejpravděpodobnějším nástrojem byl nůž, který ale policisté na místě nenašli.

Na návrh obhajoby zazněl v soudní síni zvukový záznam z palubní kamery u chevroletu, kterým obžalovaný vezl kamarády a zraněného pro pomoc.

Sekvenci, kde podle advokáta Petra Kaneva zazněla slova v ruštině o tom, že to obžalovaný neudělal, ale senát neobjevil. Naopak několikrát zazněla jeho omluva. Navíc se objevila i konverzace, ve které se muži domlouvají, jak celou věc popíšou policii, aby nikdo neměl problémy.

Předseda senátu Kubánek na závěr událost s pomocí důkazů zrekonstruoval: Podle něj se opilý obžalovaný nejprve pohádal s Alexandrem a praštil ho lahví do hlavy. Když mu přispěchal na pomoc Viktor, bývalý profesionální voják, bodl ho dvakrát zezadu do hrudníku a pak ještě do břicha. Šlachy na ruce si zraněný přeřezal při snaze bránit si přední část těla.

Andrease Kammerzella dostala do pasti právě jeho obhajoba. Při soudním výslechu si na rozdíl od policejního vzpomněl na některé detaily rvačky. Na další podrobnosti si zase vzpomněli jeho druhové. Nakonec mu přitížil také zvukový záznam. Proti rozsudku, který sledovala i jeho manželka, se na místě odvolal.

„Nikoho jsem nenapadl, nikomu jsem neublížil, měli jsme spolu všichni přátelské vztahy. Něco takového se vůbec nemohlo stát,“ řekl v závěrečné řeči rusky mluvící muž, který do Německa odešel na povolení vlády jako příslušník komunity takzvaných Povolžských Němců.