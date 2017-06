ČSSD zkusí zabojovat o Zimolu. ANO čeká, zda do kandidátky sáhne Babiš

Politický kolotoč se ještě ani neuklidnil po poslední jízdě a už se roztáčí další. Chvíli už se zdálo, že je o kandidátce jihočeské ČSSD pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny téměř jasno. Jenže na jihu se někteří straníci stále odmítají smířit s vyškrtnutím exhejtmana Jiřího Zimoly, kterého odmítlo celostátní vedení.

Hejtmanka Ivana Stráská tak v sobotu zamíří do hlavního města na programovou konferenci sociální demokracie a pokusí se vyjednat Zimolův návrat.

„Budu v Praze tlumočit stanovisko krajského výkonného výboru. Ten neodsouhlasil návrh kandidátky, který přišel z Prahy,“ sdělila Stráská.

Není vyloučeno, že ji i ona nakonec opustí. „Na tom, s čím v sobotu uspěji, nebo neuspěji, bude záležet i mé rozhodnutí, jak nadále postupovat ve věci jihočeské kandidátky,“ dodala hejtmanka.

Uvidí se, jestli může Zimolovi a jeho jihočeským kolegům pomoci výrazné oslabení pozice premiéra Bohuslava Sobotky, který už není celostátním volebním lídrem a svou moc rozdělil mezi Milana Chovance a Lubomíra Zaorálka.

Ve svém postupu má jihočeská buňka podporu prezidenta Miloše Zemana. Vzhledem k jeho vztahu k Sobotkovi a naopak náklonnosti k Zimolovi to není nic překvapivého.

„Mohu pouze říci, že stanovisko jihočeského krajského výboru sociální demokracie má moje plné sympatie,“ uvedl Zeman na konci své třídenní návštěvy kraje.

Kandidátku po vyškrtnutí Zimoly opustili další tři lidé včetně lídra a starosty Jindřichova Hradce Stanislava Mrvky. Jedničkou je nyní exstarosta Písku Ondřej Veselý. Na seznam se posunuli tři náhradníci, poslední 22.místo je ovšem stále volné.

Sobotka už dříve vyřazení Zimoly vysvětlil tak, že by straně v kampani mohly uškodit kauzy spojené s exhejtmanem. Šlo o stavbu jeho rekreačního domu na Lipně nebo o vysoké odměny pro vedení krajské společnosti Jihočeské nemocnice.

Nahradí u ANO Vojtěch Maxovou?

Vnitrostranické problémy ČSSD by měly nahrávat politickým konkurentům. Jenže ani u největšího soka - hnutí ANO - nemohou být v současné době úplně v klidu. Může u nich nastat podobná situace jako u sociální demokracie.

Krajský sněm ANO nominoval jako jedničku poslankyni Radku Maxovou. Dvojkou je kolega ze Sněmovny Roman Kubíček a třetí je bývalý náměstek hejtmana a starosta Loučovic Jan Kubík.

„Kandidátku bude ještě potvrzovat předsednictvo hnutí v červnu,“ dodala před nedávnem čtvrtá v pořadí Lucie Kozlová, bývalá náměstkyně hejtmana. A na zmíněné potvrzení se má dostat příští úterý.

Ale už několikrát zaznělo jméno Adam Vojtěch, který je Babišovým ‚mužem‘, a šéf hnutí podle dostupných informací velmi vážně uvažuje o tom, že z něj ještě udělá lídra kandidátky.

Právník Adam Vojtěch je pro řadu Jihočechů známým z pěvecké soutěže Česko hledá Superstar. Z této role se však dávno vymanil a je blízkým a důležitým spolupracovníkem Andreje Babiše. V poslední době se soustředil například na financování ve zdravotnictví.

A se zásahy by to u ANO ještě nemuselo být všechno. MF DNES zjistila, že se v souvislosti s tím skloňuje také jméno Karla Turečka. Nejdříve člen KDU-ČSL, pak TOP 09, ale nakonec v tomto volebním období přestoupil do poslaneckého klubu ANO.

Pochází z jihočeského Chýnova, kde je zastupitelem, ale do Sněmovny ho naposledy zvolili za Kraj Vysočina. V minulosti byl i náměstkem ministra zemědělství a průmyslu a obchodu. I on by se mohl objevit vysoko na kandidátce.

„Pokud do ní vedení hnutí zasáhne, očekávám, že to spustí nepříjemnou reakci. Jednou je v kraji schválená, tak by měla platit,“ řekl jeden z členů hnutí ANO. Stačí se však podívat na ČSSD a je jasné, že nic takového platit nemusí.