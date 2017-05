Rok pro cyklisty. V Budějovicích dostanou nové stezky i most a lávku

„Ty nové většinou navážou na již používané úseky. Výhodou je, že náklady z celých devadesáti procent uhradíme pomocí dotace, konkrétně z Integrovaného plánu rozvoje území,“ přiblížil náměstek primátora Petr Holický.

Už nyní se začíná pracovat na stezce, která stejně jako budoucí silnice propojí sídliště Máj a Vltavu mezi Strakonickou a ulicí M. Horákové. Rozpočet na tuto akci dosahuje bezmála 29 milionů korun a hotovo má být letos v srpnu.

Počty cyklistů v Českých Budějovicích Most mezi sídlištěm Vltava a Pražským sídlištěm celkem 1 084 213 cyklistů

nejvíce 7. června 2016 (5 012)

nejrušnější den čtvrtek

denní průměr včetně zimy 2 101

denní průměr všední dny 2 303

denní průměr víkendy 1 599

měsíční průměr 63 955 Kanál České Vrbné celkem 141 108

nejvíce 7. srpna 2016 (2 443)

nejrušnější den sobota

denní průměr včetně zimy 478

denní průměr všední dny 412

denní průměr víkendy 645

měsíční průměr 14 559 Měření probíhalo v době od 5. 8.2015 do 25. 4. 2017. Zdroj: Nadace Jihočeské cyklostezky

Dlouhé roky pak lidé na kolech čekají na stezku, jež propojí České Budějovice a Včelnou. „Letos začneme s první etapou. Povede po levé straně ve směru z města, lidé tak dostanou možnost vyhnout se silnici, po níž denně projede přibližně deset tisíc vozidel,“ upozornil náměstek.

Na konci Rožnova má vybraná firma zahájit práce v červenci a hotovo bude do konce roku. První etapa vyjde na více než čtyři miliony korun. Předpokládaná výše dotace by pak měla být 3,3 milionu. Prozatím povede cyklostezka tam, kde je odbočka na místní komunikaci do Roudného. Na Včelnou zamíří zřejmě až po stavbě silnice známé jako jižní tangenta, tedy ne dříve než za tři roky.

Radní pak na úterním jednání schválili i stavbu, díky které se propojí lávka přes nákladové nádraží v Pětidomí a už fungující cyklostezka podél zanádražní komunikace směrem do Mladého a Hodějovic. Zde se bude pracovat v době od června do srpna. Úsek dlouhý 220 metrů bude stát 2,5 milionu korun.

„Ještě je třeba připomenout, že budeme v širším centru pokračovat cyklotrasou E a navážeme na stezku vedoucí Průmyslovou ulicí nedaleko Mercury Centra. V druhé etapě trasu prodloužíme celou Alešovou ulicí až do parku u ulice Dukelská. Zároveň se postaví nová lávka přes Mlýnskou stoku,“ doplnil náměstek primátora František Konečný.

Nový most přes Vltavu

V neposlední řadě vyroste za zhruba 17 milionů korun také most přes řeku Vltavu u Meteoru v Rožnově. Práce tam měly začít už loni, nakonec je město z důvodu jiné stavby u řeky odložilo na letošní rok. Otevře se tím možnost, aby v budoucnu mohli cyklisté bezpečně jezdit na kole do krajského města a zpátky z Plané, Homolí i Boršova nad Vltavou.

„Myslím, že propojení města na trase sever - jih je komfortní. Horší je to ve směru východ západ a naopak, kde jsou překážkou řeka a koleje, ale i tady možnosti jsou. Uvítal bych, kdyby se podařilo vytvořit ještě nějakou stezku, nebo vyhrazený pruh mezi výstavištěm a Dlouhým mostem včetně něho, i když tam se to dá zvládnout,“ reagoval jeden z pravidelných cyklistů, David Prenner ze sídliště Máj.

V Budějovicích se také na několika místech už delší dobu cyklisté sčítají. A místy jich projíždějí stovky až tisíce denně.

„Z výsledků je dobře vidět, kde lidé využívají kolo jako dopravní prostředek do škol a zaměstnání, a kde už se jedná více o relaxaci a turistiku,“ zmínil Jan Vlášek, ředitel Nadace jihočeské cyklostezky, která měření provádí.

Jedním z nejrušnějších míst je most přes Vltavu u Pražského sídliště. Dále pak stezka podél slepého ramene Malše a dál k Malému jezu a samozřejmě i kolem Vltavy.