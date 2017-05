Nová cyklostezka u Netolic míjí šestnáct rybníků, na každý kilometr jeden

Neštěstí, Chudý, Myslivna i Mnich. Hráze rybníků s takovými názvy mohou minout na svém výletu cyklisté, kteří vyrazí na cyklostezku Štěpánka Netolického. Na konci dubna ji otevřeli v Netolicích. Na svých 16 kilometrech je zavede do malebné krajiny bývalé Netolické obory a k 16 rybníkům.

Trasu vymyslel třiasedmdesátiletý Vojtěch Švec z Netolic, který se předtím pokusil přesvědčit místní zastupitele, aby Mírové náměstí přejmenovali na náměstí Štěpánka Netolického.

To se mu ale i s ohledem na odhadované náklady uvažované akce nepovedlo. Jméno slavného rybnikáře ale přesto nezapadlo.

„V Třeboni mají dům slavného rybnikáře a geniálního stavitele vodních děl, v jeho rodišti na Štěpánka Netolického ale upomíná jen pamětní deska na rodném domě. V okolí našeho města je přitom celá kaskáda rybníků, které jsou jeho dílem. Když si mi nepodařilo prosadit přejmenování náměstí, uvažovali jsme, jak jeho jméno zviditelnit jiným způsobem. A tak se zrodil nápad na vytvoření cyklostezky,“ říká iniciátor.

Mezi zastupiteli se mu dostalo podpory hlavně od Václavy Janoty Vaníčkové, která zajistila výrobu propagačních materiálů a také slavnostní otevření cyklostezky 29. dubna, kdy na trasu vyjeli první cyklisté.

„Je to okruh vhodný i pro rodiny s dětmi. Zajímavé bylo, že i někteří místní se díky němu dostali na místa, která spatřili vůbec poprvé. Jsem za ten nápad opravdu ráda, je skvělé, když místní přicházejí s nápady, které mohou město obohatit,“ míní zastupitelka Vaníčková.

Trasu cyklostezky si mohou zájemci nastudovat v letáku, který je dostupný v netolickém Muzeu JUDr. Otakara Kudrny. Vede po silnicích a cestách, které nemusely být nijak zvlášť upravovány.

Začíná na netolickém náměstí a dál vede k rybníku Myslivna a kolem zámku Kratochvíle, kde míjí rybníky Kratochvilský a Neštěstí. Potom uhýbá směrem na Žitnou a z ní zpět k Hrbovu a Netolicím.

Tam míjí většinu rybníků hrbovské kaskády, která končí známými nádržemi Podroužek a Mnich.

„Teoreticky by mohl na dalším kilometru přibýt ještě rybník Benýdkov, u něj by ale bylo nutné vybudování lávky přes potok, který jej napájí. To je ale snad hudba budoucnosti, stejně jako možné doplnění trasy informačními tabulemi a dalším značením, které by pomohlo v orientaci cyklistům ze vzdálenějších končin,“ dodává Vojtěch Švec.