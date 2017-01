Dálnice D4 bude delší o pět kilometrů. Další úsek postaví soukromníci

Kolem Dubence na tahu z Prahy na Písek a Strakonice se letos řidiči proženou mnohem rychleji. Za 417 milionů bez DPH se tam otevře dalších pět kilometrů dálnice D4 v úseku Skalka - křižovatka u Hájů. Původně měla být hotová už v lednu, aktuální termín pro otevření je září.

D4 pak bude mít dohromady 37 kilometrů a ministerstvu dopravy by se moc líbilo, kdyby se brzy začalo pracovat na dalších 32 mezi Příbramí a Pískem. Jenže příprava postupuje hodně ztuha, i proto, že chce stát vyzkoušet projekt PPP, se kterým u silničních staveb nemá zkušenosti.

Co to zjednodušeně znamená? Zmíněnou část mají dostavět soukromníci z vlastních prostředků. V případě projektu PPP vypíše ministerstvo za pomoci poradce soutěž jen na to, že má od obce Háje k Miroticím stát dálnice.

Ostatní už nechá na dodavatelích. Vítězná firma bude o silnici dál pečovat. Pokud se vozovka poškodí, musí ji opravit. Stát bude platit zhotoviteli fixní částku a až po 25 letech má silnici převzít v bezvadném stavu do vlastních rukou. Pro řidiče se nic nezmění. I když pojedou po „soukromé dálnici“, bude na ní platit běžná dálniční známka.

Chybějící úseky na dálnici D4 Skalka - silnice II/118 4,8 km , zprovoznění na podzim 2017

, zprovoznění na podzim 2017 silnice II/118 - Milín 5,6 km

Milín - Lety 11,6 km

Lety - Čimelice 2,6 km

Čimelice - Mirotice 8,5 km

Mirotice, rozšíření 3,5 km Pozn.: Od Příbrami až do Mirotic má být dálnice hotová do konce roku 2023.

Ten samý postup zvolilo ministerstvo už před rokem. Před několika dny vypsalo soutěž na poradce znovu. Nový tendr vyhlásilo poté, co mu ten první zrušil kvůli chybám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Cílem je získat dostatečně kvalifikované poradce pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán koncesionář projektu PPP. Ten zajistí dostavbu chybějících 32 kilometrů,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Zároveň zabezpečí následný provoz a údržbu dálnice.

Pokud vše půjde podle plánu, může podle ministerstva začít stavba většiny zbývajících úseků na D4 v první polovině roku 2019.

„V novém zadávacím řízení jsme plně reagovali na předchozí výtky ÚOHS. Před zahájením soutěže jsme využili možnost uspořádat předběžné konzultace, což umožňuje nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Jednotliví uchazeči nyní mají čas na podání nabídek do 15. února,“ upřesnil Neřold.

Zahájení kvalifikačního kola samotného výběrového řízení na koncesionáře očekává ministerstvo v létě příštího roku. Uzavření smlouvy pak lze odhadovat na konec roku 2018.

Podobně jako u dalších otevřených soutěží však harmonogram může ovlivnit postup účastníků zadávacího řízení na poradce i samotného koncesionáře, tedy zhotovitele dálnice.

Stát si spočítal, že ho PPP model financování vyjde levněji. V Evropě ho už využívají, na Slovensku tak postavili přes 50 kilometrů rychlostní silnice. U nás projekt zatím naráží. „U takto významné akce potřebujeme poradenskou společnost, která pro stát vyjedná kvalitní podmínky,“ sdělil ministr dopravy Dan Ťok.

Zakázka bude pro firmy pořádným soustem, protože cena za stavbu a následný provoz činí celkem 24,8 miliardy korun. Samotné náklady na stavbu jsou odhadnuté na sedm miliard.

PPP model má podle analýzy ministerstva vyjít stát levněji o půl miliardy korun. Navíc se nebude muset 25 let starat o nový úsek D4. V plánu bylo, že bude koncesionář navíc pečovat také o dalších 18 kilometrů, které už v provozu jsou.

D4 je součástí jednoho z dvou hlavních tahů mezi Jihočeským krajem a Prahou. Druhá dálnice D3 vede přes Tábor do Českých Budějovic. Letos tam otevřou dva úseky v celkové délce přes osm kilometrů.