Mistr v sečení ladí trénink na evropský šampionát se skifařem Chalupou

Rozkročený postoj šlachovitého muže, ladné pohyby celým tělem, na kose kovové ostří dlouhé bezmála jeden a půl metru. Výsledek je úchvatný. Za sekáčem mizí vysoká tráva na louce téměř stejně rychle jako za traktůrkem.

„Teď mám o trénink postaráno. Denně posekám i třicet arů,“ oznamuje David Vostrovský. Pro představu, jeden ar je plocha deset krát deset metrů. Ve středu u Mlynářovic nedaleko Volar na Šumavě uspořádal Vostrovský už devátý ročník soutěže o nejlepšího sekáče. Doposud to byl Šumavský pohár, tentokrát už mistrovství republiky.

Na louce nedaleko malé obce se sešlo několik desítek lidí, kteří přišli otestovat svůj um s kosou nebo se jen podívat a užít si den v příjemné atmosféře a za krásného počasí. „Jen ta tráva bude úplně suchá, tak to půjde špatně,“ hlásil ještě před začátkem klání jeden z účastníků.

Ideální by pro něj i další byla měkká tráva ještě mokrá od ranní rosy. Takovou si však závodníci nemohli dopřát. S kosením začali až po poledni.

„Musíme to brát tak, že stejné podmínky budou i na srpnovém mistrovství Evropy ve Švýcarsku, kam se vítěz našeho závodu kvalifikuje,“ upozornil Vostrovský. Nakonec to byl právě on, kdo vyhrál v hlavní kategorii, a tak už přemýšlí, jak se na mezinárodní konkurenci připraví.

Před lety opustil městský způsob života a zamířil na Šumavu do Milešic. Soutěž vymyslel, aby poznal ty, kteří se opravdu umějí s kosou ohánět. Viděl, jak tehdy ti mladší dostali na frak od zkušenějších kolegů. On sám se už dnes může řadit mezi zkušené sekáče a získal respekt místních borců a rodáků.

„Určitě budu před mistrovstvím Evropy předělávat kosiště. A u kosy budeme možná ještě experimentovat. Delší než 135 centimetrů se u nás nedělají, ale něco možná vymyslíme. A pak musím určitě vyladit formu,“ řekl po závodě Vostrovský.

O přípravě se ve středu radil dokonce s bývalým olympionikem, skifařem Václavem Chalupou. „Nemám problém se sečením. Teď budu mít na starost tři a půl hektaru v jedné rezervaci a všechno vezmu kosou. To budou perfektní tréninkové dávky,“ ujistil Vostrovský.

Kosu protočil nad hlavou

Na louku do Mlynářovic dorazil také Jiří Musálek z Volar. Tam se stal v minulosti třikrát vítězem obdobné soutěže a se synem zajíždějí do dalších míst a sbírají úspěchy.

„Akorát už mi to dnes nepůjde úplně podle představ. Mám problémy se zády. Styl a um v člověku zůstane stále, ale nemohu se do toho opřít, jak bych si představoval,“ konstatoval Musálek. I přesto byl jeho výkon obdivuhodný a skončil druhý. Předvedl i sekání s protočením kosy nad hlavou.

„Síla není úplně na prvním místě, záleží na stylu a především na přípravě kosy. Když ji máte perfektní, můžete táhnout v podstatě jedním prstem,“ doplnil.

Kvalitní naklepání kosy s délkou 135 centimetrů mu trvá hodinu až hodinu a půl. Pokud ji ladí před závody, je to ještě o hodinu déle. „To se s ní člověk mazlí a prohlíží každé místo,“ vypráví Musálek.