Dívka omotala krabici gumou a uspěla na světové soutěži sedmi set designérů

Střední školu si automaticky volila kvůli své největší zálibě. Vybrala si umělecký obor Design interiéru na Střední průmyslové škole ve Volyni na Strakonicku.

A už ve 2. ročníku studia se koncem května dokázala prosadit v prestižní mezinárodní soutěži obalového designu Young Package. V konkurenci 744 designérů z 57 zemí obsadila v kategorii středních a vyšších odborných škol v Praze 3. místo.

V letošním ročníku pořadatelé vyzvali účastníky, aby navrhli obal, s nímž si budou chtít hrát. Chtěli po tvůrcích interaktivní obal, který nejen dokonale chrání výrobek, ale může být i zábavný a překvapivý.

„Do soutěže jsem se přihlásila s krabicí na boty omotanou skákací gumou. Snažila jsem se najít nějakou pozapomenutou hru, jako je právě skákací guma, a také jsem chtěla, aby uživatelé, děti i dospělí, museli jít s touto hrou ven. Ve škole jsme pracovali na návrzích a modelech asi dva měsíce, ale já dělala i doma, především na grafice. Dotáhnout vše do konce, například dát do tisku, mi pomohli rodiče,“ popisuje začínající návrhářka.

Nápady vymýšlím cestou do školy, říká studentka

V obrovské konkurenci soutěže Mladý obal si chtěla hlavně vyzkoušet, co takové klání obnáší. A pak už si jen nevěřícně prohlížela pozvánku na vyhlášení vítězů.

„Udělalo mi to strašnou radost a ujistilo, že jsem na dobré cestě. Jsou to moje první body do profesního portfolia a dostanu se do katalogu,“ líčí nadaná studentka.

Vítězné obaly byly nejen zařazené do prestižního katalogu, ale od 22. června do 28. července budou k vidění na výstavě v pražské Galerii Czechdesign. Dora Kolářová brala za místo na stupních vítězů tři tisíce korun a pohár se svým jménem.

Porota ocenila na jejím obalu s názvem Obuj se a hraj nejen grafické zpracování, ale také výběr materiálu a účel balení. Guma primárně drží uzavřenou krabici na boty pohromadě. Sekundárně funguje jako skákací guma.

„Nápady vymýšlím při denním dojíždění do školy vlakem z Horažďovic. Pomáhá mi taky, že rodiče nás se dvěma staršími sestrami pořád někam brali na výlety a výstavy. Jezdila jsem i na umělecké dílny do Prahy, které pořádá Národní galerie třeba ve Veletržním nebo Schwarzenberském paláci,“ přemítá.

A už se těší na léto a s ním spojené oblíbené cestování. Na první výlet do ciziny se vydala se školou v pátek 9. června. „Jedeme na devět dní do Itálie. A s mamkou a sestrou pak vyrazíme do Anglie. Už po několikáté, Anglii mám moc ráda,“ dodává oceněná studentka.