Kvůli atraktivní fotografii do soutěže „zapálil“ ruce spolužáka

„Téma finálového kola bylo Kyslík a jeho reakce, inspiraci jsem našel na serveru YouTube. Pro tento experiment koupíte butan do zapalovače a pustíte ho do vody s jarem. Vypění to a po zapálení hoří, ale nevydává žádné velké teplo, takže se nespálíte,“ popisuje princip experimentu pro vznik soutěžního snímku Dominik Ješ.

Dominik Ješ postoupil do finále celostátní soutěže Svět (je) chemie. Se snímkem Fluorescein pod UV světlem obsadil v prvním kole druhé místo.

Modelem, který se nechal zapálit, se stal Dominikův spolužák Ondřej a snímek vznikl v laboratořích veselské střední školy. „Perfektní vybavení našich školních laboratoří hodně pomáhá. Na fotografování experimentu je nejdůležitější bezpečnost, která je na prvním místě. A nejtěžší je osvětlení a vhodné pozadí, které by nerušilo vyznění fotky,“ vysvětluje student třetího ročníku oboru analýza potravin.

Snímek Dobrého chemika oheň nepálí fotil autor zrcadlovkou Nikon v úplné tmě, aby šlehající plameny z Ondrových rukou vynikly. Při prvním pokusu si mladíci ověřili, jak to vůbec vypadá a jak dlouho plamen hoří. Napodruhé už vznikl snímek do celostátní soutěže, do které přišlo celkem 111 prací.

Dominik Ješ se věnuje fotografování asi od deseti let. „Jsem z Plané nad Lužnicí a začínal jsem se záběry přírody v okolí pískovny. Na střední jsem se tomu začal věnovat víc, jako školní fotograf dělám snímky z akcí na stránky školy a školní Facebook. Hodně mi tu s focením pomohl učitel Aleš Molek,“ chválí nadaný fotograf.

Oba snímky si přivezl z pražské Vysoké školy chemicko-technologické, která soutěž pořádala, vytištěné na formátu A3 a má je vystavené na internátu.

Po vyhlášení výsledků mohli ocenění soutěžící ochutnat pokrmy z molekulární gastronomie - například červený kaviár, agarové želé nebo zmrzlinu připravenou pomocí tekutého dusíku. A také vyzkoušet si focení ve vysokoškolské laboratoři, kde snímali experimenty s externími blesky.

Úspěch navnadil studenta k účasti v Nikon Photo Contest. „Ale nevím, jestli to stihnu. Uzávěrka je už v pondělí a ještě nemám fotky hotové,“ svěřil se.