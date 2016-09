VIDEO: Na hlavním tahu do Krumlova stála kolona. Po silnici chodily kachny

„Jel jsem od Budějovic do Krumlova a už při sjíždění z kopce u Kosova to stálo. Pak jsem zahlédl, že občas projede nějaké auto. Když jsem asi po pěti minutách posouvání se v koloně přijel blíž, všiml jsem si, že po silnici normálně chodí zástup asi dvaceti kachen,“ líčí netradiční zážitek od volantu 35letý Petr Matouš z Českých Budějovic.

Kachny pobíhaly po silnici v obou pruzích. Řidiči na ně troubili, ale kachny se nenechaly vyrušit.

„Museli jsme holt počkat, až tam něco sezobou a vrátí se k rybníku,“ konstatoval Matouš. „To jsem fakt viděl poprvé, ale ani vám to nemůže vadit, alespoň jsem se trochu při řízení pobavil,“ doplňuje Matouš.

V zatáčce mezi rybníčkem a parkovištěm u restaurace a penzionu Český mlýn takové zdržení provozu není neobvyklé.

„To je tu každý rok. Kachny vylezou z vody ven a chodí po silnici. Pak musí někdo od nás jít a vyhnat je třeba koštětem zase zpátky do rybníka. Dělali jsme to tak i v pondělí. Řidiče to však na chvíli zdrží,“ uvedl jeden ze zaměstnanců restaurace.