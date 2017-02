Dozorčí rada vyměnila šéfa budějovické teplárny, nahradil ho politik ODS

Teplárna České Budějovice se zhruba 250 zaměstnanci patří z více než 95,5 procenta městu. O odvolání Houfka rozhodla dozorčí rada na začátku ledna kvůli nespokojenosti s vedením společnosti.

Místo hledání odborníka na uvolněné místo formou otevřeného výběrového řízení však přišla na řadu politická nominace. Svého favorita přes odpor části dozorčí rady prosadila ODS.

Novým předsedou představenstva a faktickým šéfem teplárny se stal 36letý Václav Král, předseda místního sdružení ODS na Borku u Budějovic a bývalý krajský radní.

Mezi kandidáty se objevil třeba i Jaroslav Ďuriš, bývalý ředitel budějovického a posléze i pražského dopravního podniku, kterého si přáli sociální demokraté. Jenže jejich návrh podle informací MF DNES stopli další vlivní politici z ANO ještě v hlavním městě.

Politici ve společnostech města České Budějovice Politici figurují ve vedení dalších firem stoprocentně nebo částečně vlastněných městem. Rozruch způsobilo dosazení Daniela Hovorky (dříve vlivného člena ANO) na post jednatele Lesů a rybníků města ČB. Už přes rok čekají zastupitelé na prezentaci jeho práce ve firmě. Dopravnímu podniku šéfuje Slavoj Dolejš, který v roce 2014 kandidoval na primátora za TOP 09 (dnes nezávislý zastupitel města). Podle mnohých stranu v roce 2015 opustil i proto, aby si udržel post ředitele podniku. Předtím se podle tehdy opoziční ČSSD stal šéfem na základě koaličních dohod, oficiálně uspěl ve výběrovém řízení. Své rozhodnutí opustit TOP 09 dal do souvislosti s volbou předsednictva strany. Kontroverzní bylo povýšení územní komise na magistrátu na výbor, tím vznikl placený post pro předsedu výboru. Tím je zastupitel Ivan Nadberežný (KSČM). Komunisté už několikrát pomohli svými hlasy koalici.

„I z hlasování dozorčí rady je patrné, že zdaleka ne všichni se ztotožnili s návrhem občanských demokratů. To hlasování bylo velmi těsné,“ upozornil jeden z členů vedení města.

Podle více zdrojů bylo pro Krále pět lidí z devíti, tedy nejtěsnější možná většina. Za čistě politickou záležitost označila aktuální dění v teplárně většina zasvěcených, které MF DNES oslovila.

„Dozorčí rada pokračuje v obsazování vrcholného managementu teplárny politickými nominanty radniční koalice. Už loni se do představenstva místo Jaroslava Panocha dostal Tomáš Kollarczyk. Byl to manažer marketingu a PR Českého rozhlasu České Budějovice v době, kdy tam jako ředitel působil současný primátor Jiří Svoboda z hnutí ANO,“ upozornil opoziční zastupitel Ivo Moravec (Občané pro Budějovice), který byl v minulosti předsedou dozorčí rady teplárny.

Primátor se známostí s Kollarczykem nijak netají a označil ho za profesionála, za kterého by dal ruku do ohně. „Musím zdůraznit, že město není stoprocentním vlastníkem teplárny a nominovaní zástupci mohou určité věci navrhovat prostřednictvím valné hromady. Personální obsazení není v naší kompetenci, to je věc dozorčí rady,“ reagoval Svoboda.

Předseda dozorčí rady Miroslav Joch (ČSSD) zmínil, že v minulosti to bylo podobné, když naopak Jaroslava Panocha přivedla do vedení TOP 09.

„Miroslav Houfek byl apolitický a před ním smekám. On se postavil do čela teplárny ve chvíli, kdy byla v kritické době. Stejně jako další členové představenstva za to byl ovšem dobře zaplacen. Oni však nechtěli slyšet na to, že by si nyní své platové podmínky upravili,“ upozornil Joch.

Zdůraznil, že na stole navíc delší dobu leží nabídka společnosti ČEZ připojit Budějovice prostřednictvím teplárny na horkovod z Temelína. „Rok jsme v dozorčí radě čekali a nedočkali jsme se od představenstva řádných informací, jaký chtějí zvolit další postup,“ vysvětlil Joch.

Nový šéf představenstva má nyní takzvanou dobu hájení trvající sto dní. Pak má být právě u rozhodování o teplovodu, ale i případném spalování odpadu formou TAP - tuhého alternativního paliva.

Stávající představenstvo, ve kterém zůstal Martin Žahourek, už má kratší smlouvy jen na rok, berou zhruba o sto tisíc měsíčně méně a navíc si nemohou nárokovat milionové odstupné, jaké dostali odvolaní Houfek s Panochem.

Houfek v teplárně možná dál zůstane jako poradce. „Je to pravděpodobné,“ sdělil. Své odvolání nechtěl blíže komentovat. Jen zmínil, že ohledně zmíněného teplovodu postupně pokračoval v jednáních.