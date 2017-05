Gang prodával pervitin a marihuanu. Drogy nabízel i policejnímu agentovi

Trik s agentem považoval za protiprávní obhájce čtyřiatřicetiletého Lukáše Lohonky, který dostal jako hlava skupiny nepřísnější trest. Tvrdil, že ho vlastně k trestné činnosti vyprovokoval, což je nezákonné.

„Ten agent mě pořád provokoval. Manipuloval se mnou, chtěl pořád víc,“ hájil se Lohonka z Jindřichova Hradce.

Podle předsedy senátu Ondřeje Vítů bylo ale chování tajného policisty přiměřené k jeho nasazení.

„Názor, že by jen měl pasivně přihlížet obchodům, by byl lichý. Musel s prodejci komunikovat, smlouvat o ceně. Policisté potřebovali odhalit celou síť výrobců a překupníků drog, zaměřit se na hlavy chobotnice, nejenom na malé ryby,“ uvedl Vítů.

Zboží předávali na parkovištích obchodních domů

Samotný Lohonka, který sháněl odběratele a výrobce drog, zobchodoval podle soudu 2,7 kilogramu pervitinu v ceně 2,7 milionu korun a marihuanu za 12 tisíc korun. Zboží nakupoval od Martina Holého, který drogy vyráběl v Českých Budějovicích, Českých Velenicích, Netolicích a na dalších místech. Ten dostal spolu s Lohonkou druhý nejvyšší osmiletý trest. Mimo jiné i proto, že oba byli za stejný zločin v podmínce.

Nižší tresty udělil senát třem obžalovaným, kteří prodali jen menší množství drogy a v organizované skupině hráli role pomocníků a řidičů. Dva z nich skončili s podmínkami.

Hlavní transakce se odehrávaly na parkovištích českobudějovických obchodních domů. Policejní zásahovka pachatele zastavila 5. října 2015. Při domovních prohlídkách pak detektivové našli další drogy, léky a peníze z tržeb. Všechny tyto věci spojené s trestnou činností podle rozsudku propadají státu.

Dvěma obžalovaným hrozilo 8 až 12 let vězení, třem trest v rozpětí od 2 do 10 let. Za polehčující okolnost uznal soud jejich částečné doznání. Rozsudek zatím není pravomocný.