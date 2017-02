Dva tunely na D3 kvůli nestabilní půdě prorazí rakouskou metodou

Už ve středověku za Karla IV. se ve velkém těžilo zlato nedaleko Jílového u Prahy. Okolí je poddolované. Za pár let se tam bude znovu razit. Povede tudy třeba skoro dva kilometry dlouhý tunel Luka, který bude součástí dálnice D3.

A právě historická, ale ještě i nedávná těžba z minulého století může při stavbě nového spojení mezi Prahou a rakouskými hranicemi v Jihočeském kraji způsobit pořádné komplikace. I proto chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tunely stavět podle takzvané rakouské metody, která by měla zajistit dostatečnou bezpečnost.

Dálnice D3 Středočeské úseky D3 a jejich tunely

Praha - Jílové u Prahy: 9,5 km (tunely Libeř, Kamenná Vrata, celkem 3,2 km)

Jílové - Hostěradice: 4,5 km (tunel Luka 1,8 km)

Hostěradice - Václavice: 11,3 km (tunely Hostěradice, Vršky, Krňany, celkem 946 m)

Václavice - Voračice: 16,7 km (tunel Prostřední vrch 960 m)

Voračice - Nová Hospoda: 16,5 km

D3 v Jihočeském kraji

Staví se z Veselí nad Lužnicí do Budějovic. Letos budou hotové úseky Úsilné - Borek a Veselí - Bošilec, dohromady přes osm kilometrů. Na podzim má naplno začít stavba obchvatu kolem krajského města. Úsek z Veselí na hranice krajů k Nové Hospodě je v provozu, celkem 42 kilometrů.

MF DNES má k dispozici odborný posudek z roku 1996, který navrhovanou trasu D3 označuje za nebezpečnou. Stavba by se měla podle doporučení dokumentu přesunout jinam, protože by se mohla propadat. Případně vyloučit ražbu a nahradit ji zářezem D3 do terénu a vybudováním protihlukových stěn.

Posudek zároveň doporučil udělat další průzkumy. Geologové se proto před více než třemi lety do oblasti vrátili, ale výsledky jejich průzkumu nebyly známé.

MF DNES proto oslovila ŘSD, zda možné ohrožení sesuvy a propady půdy při přípravě projektu řeší. Řidiči si dobře pamatují obrovské problémy se sesuvem půdy na dálnici D8 z Prahy na sever Čech.

Mluvčí ŘSD Jan Studecký potvrdil, že tunely Luka a Kamenná Vrata procházejí oblastí staré důlní činnosti. Problém je v tom, že chybějí některé výkresy z doby těžby zlata, protože archiv v Jílovém vypálili husité.

„Rizika plynoucí z nejistoty proto musíme eliminovat důkladným průzkumem zaměřeným především na zjišťování podzemních dutin, které často bývají vyplněné vodou. Hrozí tam provalení vody a materiálu. Poslední nastal během druhé světové války,“ upozornil Studecký. Dodal, že zlato se v místě těžilo až do roku 1970 a v prostoru dobývání jsou i dnes patrné propadliny.

Pro dva zmíněné tunely je proto navržená předstihová průzkumná štola a vlastní výstavbu by měla vybraná firma provést novou rakouskou tunelovací metodou. Ta zjednodušeně využívá nosné vlastnosti okolní horniny a už při budování sleduje způsob ražby.

„Metoda umí rychle reagovat na případné pohyby jak na povrchu, tak v okolí prováděných prací. Tím je bezpečná a vhodná do této lokality,“ ujistil Studecký.

Hotovo má být v roce 2028

I přes odpor části obyvatel z důvodu možných dopadů stavby na životní prostředí většina lidí nedočkavě vyhlíží, až bude dálnice hotová. Ta středočeská část je však nadále nejvzdálenější. Třeba starostu Kamenného Přívozu Prokopa Maška to vůbec nepřekvapuje.

„Když se tolik let nic nedělo, tak se nelze divit. Šest roků jsem starostou, posun je v podstatě nulový atak bych mohl jít dál do minulosti. Jen se mluvilo a mluvilo,“ reagoval Mašek, který říká, že dálnice je rozhodně důležitá.

Podle aktuálních odhadů by celá středočeská část od Pražského okruhu až po Novou Hospodu na hranicích krajů mohla být hotová v roce 2028. V tu dobu už by tak měla být celá D3 až k Rakousku. Mezi Českými Budějovicemi a Dolním Dvořištěm ji politici slibují v roce 2023. Letos na podzim má naplno začít stavba obchvatu krajského města.

„Dokumentace k územnímu rozhodnutí je od zpracovatelů odevzdána v čistopisech. V současné době se kontroluje zapracování připomínek všech specialistů ŘSD včetně supervizí,“ sdělil k přípravě středočeských úseků Studecký.

V současné době je pro informovanost občanů zřízen také web stredoceskad3.cz, kde si občané mohou prohlédnout aktuální mapové podklady. „Mohou na ŘSD hlavnímu inženýrovi přípravy klást dotazy, na které obratem ve spolupráci s projektanty odpovídáme,“ dodal mluvčí.