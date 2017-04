Novým ředitelem Budvaru bude Petr Dvořák, který dříve pracoval v Prazdroji

Ministr zemědělství Marian Jurečka své rozhodnutí dlouho zvažoval. „Při znalosti týmu, který v Budvaru v současnosti působí, jsem vyhodnotil, že je Petr Dvořák ideálním kandidátem. Se svými zkušenostmi bude vhodným doplněním pro vytvoření silného vedení,“ sdělil krátce poté, co nového ředitele představil. Za největší přínos označil jeho zkušenosti z oblasti marketingu a působení na tuzemském i mezinárodním trhu.

Právě mezinárodních zkušeností má Petr Dvořák na rozdávání a hodlá je využít i ve svém novém působišti. „Přicházím z piva, přicházím z marketingu. Mám zkušenosti z oblasti managementu a řízení pivních značek na mezinárodních trzích, což je podle mě to nejzajímavější, co mohu podniku nabídnout,“ uvedl.

Nový šéf českobudějovického pivovaru v pondělí nastínil nejdůležitější témata, kterým se chce věnovat.

„Za stěžejní považuji tři body. Prvním je dát Budvaru jasnou roli vlajkonoše a tvůrce image českého piva ve světě. Důležité je také posílit podnik na prémiovém domácím trhu, aby plnil roli silného hráče. Třetí věcí je pak práce s lidmi. Právě oni totiž stojí za úspěšnou firmou,“ shrnul nový ředitel Petr Dvořák. V budoucnu by chtěl Budvaru dát sebevědomější image.

Působil ve společnostech Telefonica O2 či InBev

Do funkce nastoupí k 1. květnu. V prvních týdnech se chce zaměřit hlavně poznávání podniku. „Bývalý ředitel Jiří Boček za sebou nechal úspěšnou firmu. Těším se na tuto výzvu a budu se snažit dorůst do těch bot, které tady pan bývalý ředitel zanechal. Určitě se v budoucnu setkáme,“ svěřil se Dvořák.

Petr Dvořák působil od roku 2010 jako mezinárodní šéf marketingu značky Pilsner Urquell. Sedm let řídil marketingové aktivity z Londýna. Před nedávnem ale společnost opustil a přihlásil se do tendru na nejvyšší post v českobudějovickém pivovaru. O tom, že se stane ředitelem Budvaru, jako první informoval server lidovky.cz.

V minulosti působil například jako ředitel marketingu v Telefonice O2, jako marketingový ředitel pro střední Evropu ve skupině InBev a řídil také marketing pivovarů Staropramen.

Šéfa pivovaru vybírala komise, v níž působil i bývalý ředitel Boček. Kromě něj v ní zasedli například bývalý generální ředitel České spořitelny a viceguvernér ČNB Pavel Kysilka a předseda představenstva Exportní garanční a pojišťovací společnosti Jan Procházka. Ten je zároveň předsedou dozorčí rady Budvaru. Dalšími členy byli rektor Vysoké školy chemicko-technologické Karel Melzoch a náměstek ministerstva zemědělství Zdeněk Adamec.

Boček řídil Budvar od roku 1991

Dlouholetý šéf Budějovického Budvaru Jiří Boček rezignoval k 31. prosinci kvůli zdravotnímu stavu. V jeho čele stál od roku 1991.

„Poprvé mi nabídli funkci ředitele v roce 1990, a to jsem odmítl. Necítil jsem se na to, protože jsem nikdy nic podobného nedělal, byl jsem odborníkem na technologie. Rok poté se to už nedalo odmítnout, ale bylo to velmi těžké. Hodně mi to dalo, profesně a lidsky. Rozhodně toho nelituji,“ líčil Boček v jednom z rozhovorů pro MF DNES.

Národní podnik Budějovický Budvar byl založen roku 1895 jako Český akciový pivovar. Do konce roku 1896 činil výstav 51 tisíc hektolitrů piva. Dnes se výstav pohybuje okolo 1,5 milionu hektolitrů a pivovar láme jeden rekord za druhým. Pivo vyváží do 70 zemí světa, kam putuje více než polovina produkce. Budvaru se velmi daří na trzích, jako je Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko.