E-receptů odbavují lékárny málo. Od 1. ledna budou povinné

Zavádění elektronických receptů jde ztuha. Ačkoli většina lékáren už je odbavit umí, doktoři nejsou motivováni e-recepty vystavovat. Od příštího roku to však už bude pro všechny povinné. Pacientům má novinka spíš ulehčit život. E-recepty mohou podle odborníků zvýšit bezpečnost celého systému, odpadnou falešné a nečitelné předpisy léků.

„Pokud bude mít lékař náhled do lékové historie pacienta, může při předpisu ohlídat, aby nedošlo ke špatné kombinaci léků. Můj sen je, že si nechám poslat e-recept do mobilu, vyberu si, do které lékárny a v kolik hodin chci přijít, a budu to tam mít hotové,“ řekl šéf lékárny v budějovické nemocnici Ondřej Pavlíček.

Schopnost odbavit e-recept už mají lékárny od roku 2009. Dostaly to nařízeno, takže se k tomu postupem času připojovaly. „Dnes to umí přes 2 100 ze 2 600 lékáren v zemi. Problém je v tom, aby lékaři elektronické recepty opravdu začali psát,“ podotkl Pavlíček.

Čísla z této velké lékárny jeho slova potvrzují - ve druhém pololetí roku 2015 tam odbavili 32 e-receptů, během celého loňského roku jich bylo 45. Nárůst je vidět až od letošního prvního pololetí, kdy přinesli pacienti do nemocniční lékárny v krajském městě 170 elektronických receptů. Jenže v celkovém počtu zhruba 16 tisíc receptů za měsíc je to pořád jen kapka v moři.

A podobné zkušenosti mají i v krumlovské nemocniční lékárně. „Na e-recepty vydáváme léky zatím výjimečně. Z naší nemocnice ještě nechodí, píše je jeden gynekolog a hodně pražský IKEM, “ sdělila lékárnice Jana Jakovljevičová.

Jihočeši jsou v pilotním projektu

V celé zemi budou elektronické recepty povinné od začátku příštího roku. Jihočeské nemocnice jsou zařazeny do pilotního projektu, takže ověřují novinku mezi prvními. Nemocnice v Táboře, Jindřichově Hradci, Písku a Strakonicích už na tento systém najely, Budějovice, Prachatice a Krumlov ho zavádějí.

Výhodou elektronických receptů je, že je pacient může získat čtyřmi způsoby. Jednak formou tiskové průvodky, to znamená recept klasicky vytištěný na papíře. Dalším způsobem je recept předaný pacientovi pomocí SMS zprávy, nebo webové či mobilní aplikace. Každý e-recept je opatřený originálním kódem a pacient si ho může vyzvednout v libovolné lékárně.

„Každý lékař bude vybaven elektronickým podpisem, který je dostatečnou zárukou proti možnému zneužití. Recept odesílá do systému Státního úřadu pro kontrolu léčiv, kde je zřízeno centrální úložiště. Tato evidence v budoucnu umožní předpis například zrušit, nebo si vyžádat informaci o výdeji, tedy ověřit, zda si pacient vyzvedl svůj lék z lékárny,“ popsal IT specialista krumlovské nemocnice Pavel Bohdal.

A protože bude každý e-recept vytištěný z počítače, nehrozí, že lékárník přečte špatně ručně psaný text. Počítačový program může provést i kontrolu, že to, co bylo předepsané, je skutečně vydáváno. Fakt je, že když na klasickém papírovém receptu lékař zapomene nějaký administrativní údaj, lékárník jednoduše doktorovi zavolá a po dohodě s ním udělá opravu a rovnou může vydat lék podle opraveného předpisu.

„Můžu opravit prakticky všechno - množství, způsob úhrady i úpravu dávkování. Ale podle současného e-receptu to není možné. Platí to, co načtu z elektronického úložiště, a nemám prostor opravit nic. Musím pacientovi říct, že nastala chyba, kterou může odstranit jenom lékař,“ popsal Pavlíček s tím, že Státní úřad pro kontrolu léčiv slíbil tyto nedostatky do ostrého startu nového systému od 1. ledna odstranit.

„Předpokládá se, že e-recepty se budou tisknout na takzvaných průvodkách, a to není nic jiného než současný recept doplněný speciálním čárovým kódem. I naše nemocnice je bude tisknout. Pokud by systém nefungoval, lékárník pořád uvidí napsaný název léku na papíře. Nápor lidí s e-maily nebo SMS nikdo nečeká,“ řekl IT specialista budějovické nemocnice Pavel Majer, který chystá podmínky pro vystavování e-receptů pro tamních 515 lékařů.