Temelín loni vyrobil nejméně elektřiny za posledních 10 let

Zatímco v první polovině roku 2016 Temelín vyráběl rekordní množství elektrické energie, v druhé půlce byla jaderná elektrárna víc odstavená než v provozu. První blok byl mimo tři měsíce, druhý dokonce čtyři. Standardní odstávky trvají po dvou měsících na každém bloku.



Pauzy se výrazně projevily na výsledcích, celkově byl rok 2016 nejhorší za posledních deset let. Meziročně se výroba elektrárny propadla o více než dvě terawatthodiny (TWh). Celkově Temelín dodal do sítě „jen“ 12,1 TWh. I přesto pokryl desetiměsíční spotřebu všech českých domácností.

Přitom v první polovině se elektrárně vyloženě dařilo. Hodnota 8,8 TWh znamenala historicky nejvyšší výrobu elektřiny za prvních šest měsíců. Navíc květnová výroba 1,6 TWh představovala i měsíční rekord. „První půlrok jsme elektrárnu provozovali plynule. Pomohlo i posunutí začátku odstávky z konce dubna na začátek června,“ uvedl temelínský mluvčí Marek Sviták.

V druhé polovině roku přišly problémy

Jenže ve druhé půlce roku přišly plánované odstávky, které se kvůli problémům proměnily v neplánované. První blok stál čtyři měsíce, druhý tři. „Způsobily to dodatečné práce, které vyplynuly z výsledků odstávkových kontrol. Nad rámec původního harmonogramu to byly především dodatečné úpravy rozvodů surové vody, parogenerátorů nebo práce na turbíně,“ vysvětlil Sviták.

Právě kvůli turbíně nakonec druhý blok vyrobil méně elektřiny než první, ačkoli odstávka pro výměnu paliva byla kratší. Dva měsíce totiž trvalo odladění turbíny. Během té doby blok vyráběl elektřinu pouze nepravidelně. Její výrobce opakovaně upravoval vůli v systému olejového těsnění turbíny. Více času si vyžádalo i dosažení plného výkonu.



„V tomhle směru jsme hodně závislí na firmě, která turbínu vyrobila. Je to podobný vztah jako mezi řidičem a autoservisem. Zjednodušeně řečeno, sledujeme kontrolky, a pokud něco nevychází, tak reagujeme podle doporučení výrobce,“ poznamenal Sviták.

Výroba elektřiny v elektrárně Temelín 2007 - 12,26 TWh

2008 - 12,10 TWh

2009 - 13,25 TWh

2010 - 13,82 TWh

2011 - 13,91 TWh

2012 - 15,30 TWh

2013 - 15,07 TWh

2014 - 14,95 TWh

2015 - 14,23 TWh

2016 - 12,10 TWh

Plného výkonu temelínská dvojka dosáhla v polovině listopadu a po Vánocích se přidal i první blok.

Podle Pavla Vlčka z budějovického občanského sdružení Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí nejsou problémy elektrárny až tak překvapivé. „Elektrárna stárne, technologie se vyvíjejí. Provozovatel se snaží dostat ze zařízení co nejvíc, a tím si vrátit náklady, které tam v minulosti byly. Udělal vylepšení, která by měla zajistit o něco vyšší výrobu, ale to se trochu vymstilo, protože tam byly odstávky navíc,“ konstatoval Vlček.

„V první dekádě elektrárny se řešilo zprovoznění a aby vše běželo, jak má. Teď se ladí technologie, aby se využil potenciál, který má. To s sebou nese určité komplikace,“ dodal.

I letos budou odstávky delší

Problémy byly i v Jaderné elektrárně Dukovany, kde byla výroba nejnižší od roku 1988. Podle odhadů přišel ČEZ kvůli výpadku na obou elektrárnách až o pět miliard korun. Jaký byl na Temelíně plán výroby, společnost nezveřejnila. A ani to, jaké množství energie plánuje vyrobit jihočeská elektrárna letos.

Už nyní je jasné, že odstávky budou i v roce 2017 delší, než je obvyklé. „Naším letošním cílem je provozovat bloky plynule a zvládnout obě odstávky. Ty jsou v součtu plánovány na necelých šest měsíců. Během kontrolních činností může samozřejmě vzniknout potřeba provést dodatečné práce, se kterými harmonogram nepočítá. To se pak může projevit i v délce odstávky,“ vysvětlil mluvčí Sviták.

Díky tomu, že technici měli při loňských problémech více času na různé servisní úkony, mohlo by se to pozitivně projevit v letech dalších. „Podařila se nám udělat řada kontrol a déle připravovaných prací, do skladu jsme zvládli převézt více použitého paliva. I tak ale ještě čekáme proti standardu delší odstávky. Ty budou kompenzovány kratšími odstávkami v následujících letech,“ dodal Sviták.

Temelín od zahájení výroby v prosinci 2000 vyrobil celkem 191,4 TWh elektřiny, což by celé České republice stačilo na tři roky. Nejvíce elektrárna vyrobila v roce 2012, kdy do sítě dodal 15,3 TWh elektřiny. Svojí produkcí oba temelínské bloky již několik let kryjí pětinu české spotřeby.