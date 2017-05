Exekuce se na jihu Čech týkají 47 tisíc lidí. Pomoct jim mohou poradny

Žijí tu více než dvě stovky obyvatel. V nejvýše položené obci v Novohradských horách je 60 procent lidí v exekuci. „Je to zřejmě dáno tím, že v regionu máme asi nejvyšší nezaměstnanost. Podle všeho tady mají tito lidé trvalý pobyt, ale fyzicky tu vůbec nemusí být,“ reagoval na statistiku Jiří Křiklava, starosta Pohorské Vsi na Krumlovsku.

Jednotlivé okresy Českokrumlovsko Počet obyvatel nad 15 let......51 141

Počet obyvatel v exekuci.........6 311

Podíl obyvatel v exekuci.......12,34 %

Počet exekucí........................35 568

Exekučně vymáhaná jistina..2,2 mld. Prachaticko Počet obyvatel nad 15 let.....42 889

Počet obyvatel v exekuci........4 484

Podíl obyvatel v exekuci.....10,45 %

Počet exekucí.......................24 251

Exekučně vymáhaná jistina....1 mld. Jindřichohradecko Počet obyvatel nad 15 let.....77 854

Počet obyvatel v exekuci........6 765

Podíl obyvatel v exekuci........8,69 %

Počet exekucí........................37 040

Exekučně vymáhaná jistina...3,3 mld. Českobudějovicko Počet obyvatel nad 15 let.....160 650

Počet obyvatel v exekuci........13 599

Podíl obyvatel v exekuci.........8,46 %

Počet exekucí.........................85 174

Exekučně vymáhaná jistina...4,8 mld. Písecko Počet obyvatel nad 15 let.......60 314

Počet obyvatel v exekuci..........4 666

Podíl obyvatel v exekuci.........7,74 %

Počet exekucí.........................26 277

Exekučně vymáhaná jistina...1,8 mld. Strakonicko Počet obyvatel nad 15 let.........59 986

Počet obyvatel v exekuci............4 582

Podíl obyvatel v exekuci...........7,64 %

Počet exekucí...........................31 442

Exekučně vymáhaná jistina.....3,2 mld. Táborsko Počet obyvatel nad 15 let...........87 033

Počet obyvatel v exekuci..............6 611

Podíl obyvatel v exekuci.............7,60 %

Počet exekucí.............................40 750

Exekučně vymáhaná jistina.......3,1 mld.

Podle mapy exekucí, kterou zveřejnila nevládní organizace Otevřená společnost a Ekumenická akademie, je na tom z jihu Čech nejhůře právě Pohorská Ves.

„Loni jsme na veřejně prospěšné práce měli zaměstnaných patnáct lidí, skoro na všechny je uvalena exekuce,“ doplnil Křiklava. Celkově na Českokrumlovsku řeší exekuce 12 procent obyvatel. Dlouhodobě je v regionu i nejvyšší nezaměstnanost, podle statistiky za březen nemá práci šest procent obyvatel. Pro srovnání – na Budějovicku je nezaměstnanost zhruba poloviční.

Jihočeši dluží v průměru sedmdesát tisíc korun

Nepříliš lichotivá čísla má například i Horní Dvořiště, kde každý čtvrtý obyvatel je dlužníkem v exekuci. „To jsem netušil a zaráží mě to. Na druhou stranu je tu i pár lidí, kteří mají hlášenou adresu na obecním úřadě, ti mohou do této skupiny také spadat,“ zmínil starosta Zdeněk Kemény. Větší počet lidí, kteří se utápí v dluzích, se nachází také ve Starém Městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku (37 %) či v Ktiši na Prachaticku (23 %).

Mapa exekucí v České republice byla zveřejněna na začátku dubna. Údaje vycházejí z dat poskytnutých Exekutorskou komorou ČR, obsahuje tedy dlužné částky, které vymáhají soudní a soukromí exekutoři. Na Jihočeský kraj připadá 280 502 exekucí, průměrná dlužná částka na jedné z nich činí 70 236 korun.

„Přehled neuvádí správní a daňové exekuce, které nejsou nijak centrálně evidovány a vedou je veřejné instituce. Pravděpodobně by to výrazně zvedlo jejich celkový počet a vymáhanou jistinu, nikoliv však počet osob. Dá se očekávat, že pokud někdo má exekuce, tak je to na více místech,“ vysvětlil koordinátor projektu Radek Hábl.

Bezplatné poradny by měly vzniknout ve všech okresech

Loni v lednu vznikla první bezplatná insolvenční poradna v Českých Budějovicích. Za minulý rok ji navštívilo více než sto klientů v obtížné situaci.

„Klienti pod probačním dohledem mají nejčastěji dluhy na výživném, z bankovních i nebankovních úvěrů či nedoplatky na zdravotním pojištění. Na první pohled se jedná o řešitelné částky, ale když se to sečte dohromady, tak dluhy u našeho průměrného klienta se pohybují kolem půl milionu korun,“ uvedla Kateřina Hyková, vedoucí probační a mediační služby, která poskytuje své prostory pro poradnu v ulici Karla IV. 12. Poradenství zdarma je tu pro dlužníky k dispozici každý čtvrtek od 13.30 do 15.30 hodin.

Bezplatná poradna zřízená Jihočeským krajem a krajským soudem by měla vzniknout ve všech okresech kraje, kde by ale byla otevřená vždy jen jednou měsíčně. „Poradna poskytuje služby zdarma a je reakcí na takzvané oddlužovací agentury, které si udělaly právě z oddlužení vlastní byznys a honorují si draze už jen první radu,“ vysvětlila Hyková.

Výzkum Otevřené společnosti a Ekumenické akademie přišel se závěrem, že příčinou neschopnosti dluhy splácet není pouze nízká finanční gramotnost zadlužených. Jde spíše o souhrn více nepříznivých okolností v životě lidí, jako je ztráta zaměstnání, rozpad manželství, onemocnění nebo úmrtí blízké osoby.