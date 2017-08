Fotky z koncertů i dostihů. Na Facebooku vládne před volbami Zahradník

Podle odborníků je aktivita na internetu nezbytná. Politici využívají sociální sítě jak směrem k občanům, tak k informování médií.

„Dávají jim stále větší význam. Na celostátní úrovni je dopad mnohem větší, protože to zajímá větší počet lidí. Díky tomu je vidět, že těchto služeb využívají více a lépe ti, kteří mají zkušenosti s celostátní politikou,“ uvádí Kamil Švec, politolog z Univerzity Karlovy.

Aktivita politiků na soc. sítích Facebook

Jan Zahradník (ODS): 31x

Pavel Klíma (TOP 09): 26x

Jan Bartošek (KDU-ČSL): 26x

Jiří Švec (Starostové a nezávislí): 14x

Ondřej Veselý (ČSSD): 14x

Radka Maxová (ANO 2011): 6x

Vojtěch Filip (KSČM): nemá Twitter

Jan Bartošek: 40x

Vojtěch Filip: 10x

Pavel Klíma: 7x

Jan Zahradník: 4x

Radka Maxová: neaktivní

Ondřej Veselý: nemá

Jiří Švec: nemá Počet příspěvků je za období od 22. července do 22. srpna.

Projevuje se to v praxi. Poslanec Jan Zahradník za období jednoho měsíce, kdy MF DNES sledovala aktivity lídrů kandidátek do voleb, přidal na svou facebookovou stránku 31 příspěvků, nejvíc ze všech.

„Prezentuji tam oficiální věci týkající se kampaně nebo třeba fotky z dostihů v Netolicích,“ líčí Zahradník.

Internet považuje v dnešní době za povinnost. Sám ale přiznává, že si něco takového na počátku své kariéry nepředstavoval.

„Najednou to vstoupilo do života lidí. Všichni tam společně sdílí hezké i smutné zážitky. My politici si ale musíme dávat pozor. Když se k něčemu chceme vyjádřit, musíme si za tím stát,“ varuje bývalý hejtman.

Hned za ním je Pavel Klíma, lídr kandidátky TOP 09. Na jeho stránce se objevilo 19 příspěvků.

„Na stránce publikuji politické názory, oslovuji lidi a komentuji aktuální dění. Pak mám svůj osobní účet, který slouží spíše k osobní výtvarné propagaci,“ vysvětluje ředitel ZŠ a MŠ Malšice na Táborsku. Na stránce kromě politiky sdílí i svou uměleckou tvorbu. A pochlubil se i fotkou z dovolené.

Fotky z výletů publikuje i Ondřej Veselý, lídr ČSSD. Bývalý písecký starosta však stránku nemá.

„Používám svůj soukromý účet, kam přidávám fotky a propaguji naši činnost. Když k tomu voliči něco mají, snažím se jim odpovídat. Jsem na Facebook zvyklý, uvažovali jsme o jiných sítích, ale byla by to spousta práce s nedostatečným výstupem,“ líčí.

Na Twitteru je aktivní jen jeden

Na další rozšířené sociální síti, na Twitteru, mají ze sedmi vybraných lídrů účet jen čtyři. Z toho jen jeden je na ní aktivní. Je jím Jan Bartošek, místopředseda Sněmovny, tedy další muž se zkušenostmi s celostátní politikou. Ve sledovaném období vyslal do světa víc tweetů než příspěvků na svém facebookovém profilu.

„Líbí se mi rychlost sdělení a některé vtipné a výstižné příspěvky. Mám díky němu i rychleji aktuální informace. I já jsem se ale učil. Dát sdělení do 140 znaků je náročné. Pak je ale znát, když se to povede, a tweet zajiskří,“ líčí Bartošek a dodává, že se snaží na komentáře lidí reagovat.

„Mám ale zásadu. Nikdy neodpovídám na vulgární komentáře,“ upozorňuje. V mnoha případech však nejde ani tak o počet příspěvků na Facebooku nebo Twitteru jako o hodnotu jejich sdělení.

„V celostátní politice účty spravují celé týmy. Na krajské úrovni podpůrný aparát není takový a mnohem častěji si je spravují samotní politici. Dá se to poznat podle obsahu. Je pak třeba také rozlišit oficiální stránku a osobní účet,“ popisuje politolog Švec.

Jan Zahradník říká, že si příspěvky na Facebooku publikuje sám. „Každý večer si sednu k počítači. Podívám se, co se objevilo na zdi, a když mám něco, co bych chtěl sdílet, tak to tam vložím. Je těžké tam reagovat, ale na zásadní věci se snažím odpovídat,“ svěřuje se.

Naopak oficiální stránku Jiřího Švece, lídra Starostů a nezávislých, spravuje tým lidí.

„Objevují se tam příspěvky například o dopravě a další pracovní záležitosti. Snažím se ale sám reagovat na komentáře lidí. Většina voličů to sleduje, v dnešní době jde o nezbytnost. Pak mám soukromý profil, kde publikuji věci, které mě zajímají, fotky z výletů na motorce a tak dále,“ uvádí Švec. Podobně to funguje i u ostatních.

V následujících týdnech se dá očekávat, že budou politici na Facebooku i na Twitteru aktivnější. S větším počtem příspěvků v souvislosti s blížícími se volbami počítá třeba Radka Maxová z ANO.