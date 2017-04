Puk v hlavě a spousta krve. Hokejový fanoušek svou maskou baví i děsí

Půlku hlavy má od krve a v čele zaražený puk. Naštěstí ho to ale vůbec nebolí. S originální a těžko přehlédnutelnou maskou fandí české hokejové reprezentaci Sabolčák už od roku 2011, kdy takto vyrazil na světový šampionát do Bratislavy.



„Tam jsme byli týden a bylo to úžasné. A pak se z toho stala tradice, takže, když jedu na zápas reprezentace, puk si vždycky beru s sebou,“ říká fanoušek hokeje i ragby, který samozřejmě puk v hlavě má i na právě probíhajících Carlson Hockey Games v Českých Budějovicích. „Nedělám to proto, abych se jenom zviditelnil. Ale největší úspěch měl puk asi naposled na mistrovství v Praze. Tam jsme byli právě ve fanzoně asi tři hodiny a za tu dobu tudy prošly tisíce lidí. To byl mazec,“ vzpomíná Tomáš.

Většina ostatních fanoušků, které potká, se s ním chce hned vyfotit. Za těch šest let jsou to už tisíce snímků. „Do takového čísla počítat ani neumím, kolikrát jsem se už nechal fotit. Dokonce v Praze za mnou dlouho běžela jedna holčina, aby se se mnou vyfotila, a pak mi ukázala další fotku, jak se se mnou fotila právě v Bratislavě,“ směje se ten, který už svou maskou umí některé fanoušky i rozbrečet.

„Nejčastější reakce? Fuj, to jsem se lekla. Na puk mám hlavně pozitivní ohlasy, lidi z toho hokeje mají zase něco navíc a mají radost. Pro to to dělám. V Bratislavě se ale asi jeden 4letý prcek rozbrečel, když mě viděl.“

Inspiraci našel Sabolčák v NHL, kde také hokejoví fanoušci nosí tuto masku. Podobné to bylo i s nápadem, když v roce 2015 vymyslel obléci českobudějovickou sochu Samsona na hlavním náměstí do dresu prvoligového Motoru při baráži o extraligu.

Jak puk drží? Hřebíkem!

„Všechno je to domácí výroba a dělám si to sám, je to čistě amatérská práce. Ale třeba mi to někdo z divadla do příště pomůže ještě vylepšit. Každý den před zápasem s tím strávím tak půl hodiny u zrcadla. Pak po hokeji lidem říkám, jak se to dělá. Ptají se, jak tam puk drží, tak říkám, že je to přibité stovkou hřebíkem,“ směje se českobudějovický fanoušek reprezentace.

Pokud si chcete s Tomášem také udělat fotku, tak ho samozřejmě i v neděli najdete v domácím kotli Budvar arény při zápase Česka s Ruskem. Zápas začíná v Budějovicích v 18.30 hodin.