Putim na Josefa Švejka nezapomíná. V obci má i sochu, která uzdravuje

Když Josef Švejk na své cestě do Českých Budějovic přicházel do Putimi, vypadala krajina za ním opuštěně a nevlídně. Dnes na stejném místě zpívají ptáci, rostou stromy, květiny a co víc - přímo u mostu, kudy Švejk přicházel do vesnice, stojí jeho socha v životní velikosti a u filmové četnické stanice se fotí turisté.

Na jeho návštěvu v obci na Písecku dodnes nezapomněli. Pořádají události spojené se slavnou literární postavou a k vidění jsou i připomínky natáčení, za nimiž míří turisté.

Filmová místa Letní seriál MF DNES a iDNES.cz vás zavede na několik desítek míst po celé České republice, která si filmaři vybrali jako kulisu pro filmy, televizní seriály nebo hudební klipy.

Stačí necelých dvacet minut, aby na místo filmové četnické stanice přijely hned dvě skupinky cyklistů.

„Jezdíme sem vždy, když jsme tady. Letos je to asi počtyřicáté. Já tu byl poprvé ve čtyřech nebo pěti letech. Pocházíme z Plzně a s dětmi máme soustředění v Písku. Ten film máme moc rádi, nemá chybu,“ směje se Jiří Breburda.

V době první světové války, kdy se Švejk odehrává, tu ještě četnická stanice nebyla. První zřídili až za druhé světové války a na jiném místě. Přímo vedle té „švejkovské“ dnes bydlí sedmaosmdesátiletá Anastázie Hubáčková.

„Pamatuji si, že jsem se při natáčení dívala z okna s malou dcerou. Řekli mi, jestli bych mohla jít pryč. Kdyby totiž zakřičela, tak by to tam měli nahrané. Filmovalo se tady pár dní a byla to velká událost. Lidé samozřejmě museli stát stranou,“ líčí usměvavá obyvatelka Putimi.

Švejka provází pověra. Když se dotknete jeho nohy...

Kousek od stanice stojí zmíněná socha Josefa Švejka. Turisty i místní zde zdraví od roku 2014. „Chtěli jsme, aby sochu každý našel, a tak jsme pro ni našli místo u kamenného mostu. S myšlenkou přišlo Sdružení přátel Putimi. Před lety se rozhodlo, že by bylo dobré, kdyby tady socha Švejka byla, protože v Česku chyběla,“ líčí Petr Matouš, starosta Putimi.

Sochy Švejka zdobí například slovenské Humenné, polský Přemyšl, ruský Petrohrad nebo Omsk či ukrajinská města Kyjev, Lvov a Doněck.

Do původních plánů ale zasáhly povodně, a tak šly prostředky na pomoc postiženým velkou vodou. „Poté se myšlenky chytil hejtman Jiří Zimola a pomohl se sehnáním financí. Kraj přispěl dvě stě tisíc, obec sto tisíc a sdružení dodalo zbytek,“ vysvětluje starosta.

Celkem stála bronzová 180 centimetrů vysoká socha 410 tisíc korun. Jejím autorem je František Svátek. „Váže se k ní jedna pověra. Pokud se dotknete jeho nohy, mělo by vás to ochránit před artrózou. Já už to mám za sebou, takže teď je to na vás,“ směje se Matouš a ukazuje na osahanou nohu sochy. Během chvíle k ní přijíždějí cyklisté a fotí se u ní.

Se svými vzpomínkami na natáčení se svěřil také obyvatel Putimi František Valenta. „Tehdy mi bylo deset let. Vybavuji si, že z jednoho domu vedla elektrika. Kamery byly obrovské, stejně jako velké bílé osvětlovací desky. Každou chvíli čekali na sluníčko. Místo, kde se natáčelo, bylo zavřené,“ vzpomíná Valenta. „Na ten film se dá koukat každý den,“ dodává.

Pořádají Švejkovy slavnosti

V obci pořádají i akce spojené s postavou z románu Jaroslava Haška. „Putim je spojená s květnovým pochodem Švejkova padesátka. Tato tradice se v poslední době obnovila. Všechny trasy pochodu vedou Putimí. Poslední sobota v srpnu pak pravidelně patří Švejkovým slavnostem,“ popisuje starosta Matouš.

Při slavnostech se do postavy Josefa Švejka už 25 let převléká i Miloslav Uhlík.

„Natáčení jsem se zúčastnil. Lidé se pochopitelně chodili koukat, byla to velká událost. Točilo se zde více záběrů, třeba jak jde Švejk u rybníka. Tam už je to dnes celé zarostlé. Další scény jsou, když dostává bramboračku, jak jde po mostě nebo jak vede krávu,“ vybavuje si Miloslav Uhlík, starosta sboru dobrovolných hasičů. „Švejka dělám několikrát do roka při různých událostech, jako jsou výlovy a slavnosti. Letos bude výlov 15. října,“ zve devětašedesátiletý Uhlík.