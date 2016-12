Úspěšné jihočeské firmy zvedají platy. Na trhu práce zuří válka o talenty

Na trhu práce zuří válka. Válka o talenty. Těží z toho hlavně zaměstnanci, protože platy rostou výrazně rychleji, než je úroveň inflace. Většina firem navíc plánuje, nebo již rozhodla o výraznějším navýšení mezd v příštím roce.

Má to i úskalí – tím, že je lidí na trhu práce málo, brzdí to rozvoj firem. Dlouhodobě by to pro region mohlo být negativní.

„Válka o talenty běží naplno a pracovní trh již ukazuje známky přehřátí. Musíme dbát na to, aby to nevyústilo ve ztrátu konkurenceschopnosti našeho regionu,“ upozorňuje jednatel Silonu Bernd Morawitz.

Podle jihočeského předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Petra Janouška však platy rostou stále pomalu – v porovnání se Západem. „Mzdy i platy rostly nejvíce za poslední období, ale dluh v příjmech zaměstnanců je stále vysoký, a porovnámeli je s průměrem dosahovaným v zemích EU, máme co dohánět,“ zdůraznil Janoušek.

Nejvíc rostou platy ve strojírenství. Je to díky tomu, že v oboru je největší hlad po lidech, firmy se prostě přeplácejí. V některých společnostech si zaměstnanci letos polepšili i o více než deset procent.

„V letošním roce jsme navýšili průměrné výdělky přibližně o 13 procent,“ uvedl předseda představenstva táborského Brisku Mojmír Čapka. „Dlouhodobě přitom vycházíme především z dosažené produktivity a dalších ukazatelů efektivnosti. Pochopitelně, že současný pracovní trh tlačí na růst platů, ale je i řada dalších kritérií, která jsou pro naše zaměstnance důležitá. Při dobrém vývoji ekonomiky budeme, tak jako v předchozích letech, vytvořené prostředky směřovat do nových investic, inovací a mezd,“ dodal.

Známá společnost měla velmi dobrý rok. V ruském Togliatti otevřela nový závod na výrobu zapalovacích svíček do aut s kapacitou pět milionů kusů určenou především pro automobilku Avtovaz. Celkové prodeje firmy stouply o devět procent oproti minulému roku.

Bosch přidává výrazně za noční a víkendové směny

Na výrazné navýšení platu se mohou těšit tisíce zaměstnanců budějovického Bosche. „Práci ve směnném provozu zatraktivníme tím, že zvýšíme příplatky na noční a víkendové směny, které už tak několikanásobně překračovaly výši příplatků předepsanou zákoníkem práce. Díky těmto změnám si tak zaměstnanci v dělnických profesích ve směnném provozu mohou vydělat od ledna až o dvojnásobek plošného navýšení. Průměrná mzda v dělnických profesích se tím přiblíží k 30 tisícům při započtení prémií a bonusů,“ řekla vedoucí oddělení lidských zdrojů Barbora Schelová.

Budějovický závod stále roste a nabírá nové zaměstnance. Hranici čtyř tisíc lidí překonala firma 1. prosince. Letos Bosch v Budějovicích přijal celkem okolo 400 lidí.

Koh-i-noor Hardtmuth v USA

Pozoruhodná byla expanze budějovické společnosti Koh-i-noor Hardtmuth do USA. „Způsobilo to, že pastelky a tužky jsme nestíhali vyrábět a byli v tomto sortimentu beznadějně vyprodaní. Tomu všemu odpovídají hospodářské výsledky této firmy,“ popsal předseda správní rady holdingu Koh-i-noor Vlastislav Bříza.

Společnost letos otevřela nový obchodní sklad v Polsku za 60 milionů a získala Galerii Myšák v centru Prahy. „Letos jsme záměrně přibrzdili investice do nákupu nových továren a vsadili na nemovitosti,“ doplnil Bříza. I Koh-i-noor se potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí. Proto se společnost soustředí na robotizaci.

Jsou ale i obory, kde reálné platy přinejlepším stagnují. Například v textilním průmyslu, který býval na jihu Čech významný, platy nerostou. „Textil dlouhodobě patří k odvětví s průměrnou mzdou, která se pohybuje v jižních Čechách kolem 60 procent průměrného výdělku v Česku. Majitelé firem se i přes nedostatek pracovníků nesnaží, aby mzdový nárůst nějak významně posunuli směrem nahoru. A tento trend se pravděpodobně nezmění ani pro rok 2017,“ upozornil Janoušek z ČMKOS.

Dařilo se i Madetě

V potravinářství reálné mzdy spíše stagnovaly. V průměru dosáhl růst platů mírně nad hranici inflace. V dobré situaci není mlékařský průmysl, ovšem Madetě se i přesto dařilo. „Kvůli krizi, která mlékárenství postihla, jsme čekali, že budeme spíš neúspěšní. To se ale nenaplnilo, náš závěrečný účet je pozitivní a jsme spokojeni z hlediska finančních toků i prodejů,“ zhodnotil roku 2016 generální ředitel Madety Milan Teplý.

Velmi pozitivní rok měl i Budějovický Budvar, který opět překonal svůj rekord ve výstavu. Zaměstnanci tak dostali mimořádnou výplatu. „Letos naše výrobní i prodejní výkony dosahují horní hranice našich kapacit a nepředpokládáme, že by tomu mělo být v roce 2017 jinak,“ konstatoval mluvčí Budvaru Petr Samec.

Příští rok se pivovar soustředí na obří investici, která má přinést navýšení výrobních a logistických kapacit národního podniku. „Půjde-li vše podle plánu, od roku 2018 budeme schopni postupně navyšovat objem vystaveného piva,“ doplnil Samec.

Firmy se ovšem shodují na jedné obavě ohledně příštího roku – očekává se, že s ukončením intervencí České národní banky v polovině roku dojde k posílení koruny. „Obavy mám ze změny kurzu eura vůči koruně. To bude mít negativní dopad na náš export,“ dodal ředitel Teplý z Madety.

Exportéři jsou také nejistí z politické situace na důležitých trzích. „Kurz koruny může mít velmi negativní dopad na vývoz českého průmyslu. Těžko se předjímá i politický vývoj v Turecku, Rusku a Spojených státech,“ poukázal jednatel Silonu Morawitz.