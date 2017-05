Mistr gól. V jednom zápase stihl Jakub Lesňák vstřelit osm branek

Lidé jsou zvyklí, že dává góly. Respektive byli. Devětadvacetiletý Jakub Lesňák z Kaplice platil v Jihočeském kraji a chvíli i v Rakousku za obávaného střelce. Ale pak z fotbalu zmizel.

V zimě se po tříleté pauze, kterou si dal kvůli práci v zahraničí, vrátil do kaplické sestavy. A za jaro už stihl dát ve skupině A I. B třídy za místní Spartak dvanáct gólů. A to i díky nevídanému kousku. O víkendu sestřelil Vyšší Brod osmi trefami. Jeho tým vyhrál 12:0.

„Víte, že já už si ani nepamatuju, jak všechny padly? Je to špatné, vím, ale je to tak,“ usmíval se Jakub Lesňák. „Všechny ale padly po střele nohou. Hlavou jsem nedal ani jeden a byly tam i nějaké dorážky,“ snažil se vzpomenout na průběh rekordního zářezu této sezony v krajských soutěžích.

Góly dával od začátku do konce

Hattriků by se v této sezoně dalo v krajském přeboru, I. A i I. B třídě napočítat několik desítek. Ale rekord tohoto ročníku krajských soutěží držel do uplynulého víkendu protivínský Jan Moravec, který pět gólů nasázel 6. května v krajském přeboru Ševětínu. Až ten šestý si dal soupeř sám.

I Jakub Lesňák střílel rychle za sebou. Střelecký účet načal hned v první minutě. Do poločasu stihl přidat další dva a nezastavila ho ani přestávka. V 57. minutě dával už svůj pátý zásah. Pak na něj navázal kolega Urazil v 60. minutě. Hned o šest minut později dával šestý gól. Následovaly branky Daniela, kterému nahrával Lesňák, Urazila a následně se z penalty trefil i brankář Říha.

Faulován byl, kdo jiný, než Lesňák. Skóre pak sám uzavřel dvěma góly v 78. a 83. minutě. „V jaké sestavě soupeř přijel, to odhadnout nedokážu. Ale v jedenácti hráli,“ pousmál se Lesňák s tím, že v týmu má pár známých. Proti Vyššímu Brodu hrával, když v kaplickém béčku začínal ve stejné soutěži mezi muži.

V zápase Kaplice - Vyšší Brod padla i rekordní výhra v aktuálním ročníku krajských soutěží.

V Rakousku se trefil i pětkrát v zápase

A na počin Jakuba Lesňáka asi také těžko někdo naváže. „Osm branek v mistrovském zápase v krajské soutěži si nepamatuji,“ zkoušel si vybavit i dlouholetý sekretář krajského fotbalového svazu Vladimír Eibl.

Jakub Lesňák v minulosti platil za dobrého střelce a v I. A třídě před svou pauzou dal za Kaplici v sezoně 2012/2013 31 branek. Nejvíce v jednom duelu nasázel pět gólů. „To bylo v době, kdy jsem hrál v Rakousku,“ přiblížil.

„Teď v neděli mi náš nejzkušenější hráč Petr Janura po těch třech gólech říkal, ať jich dám klidně šest. Tak jsem ho asi vzal za slovo,“ pousmál se Lesňák. A svým střeleckým počinem se zařadil mezi klubovými střelci právě za veterána Januru, který v sezoně skóroval už osmnáckrát.

Sám Lesňák strávil většinu své kariéry v kaplickém dresu. Před lety se ještě za trenéra Karla Musila zkoušel prosadit ve třetí lize v B-týmu budějovického Dynama, ale po půl roce se zase vrátil do Kaplice.

Kaplici by rád viděl výš

„Jinak jsem hrál rok a půl v Rakousku a zbytek doma,“ říká. Před třemi roky se rozhodl pro pauzu od fotbalu a věnoval se práci. „Dojížděl jsem do Německa a to se dalo těžko skloubit,“ vysvětlil. Teď se vrátil pracovně zpět domů a také k fotbalu. A s Kaplicí by se třeba zase rád pokusil vystoupat výš.

Ve městě kousek od hranic byli v minulosti zvyklí na vyšší úroveň. Hrála se tu divize. Dlouhá léta krajský přebor. Ale od sezony 2014/2015, kdy Kapličtí obsadili v přeboru poslední místo, se propadají. Aktuálně jsou ve středu I. B třídy.

„Myslím si, že I. B třída je na město velikosti Kaplice málo. Chtělo by to alespoň I. A třídu,“ zamýšlí se. „Ale nejsou lidi. To je vidět i na tom, že my teď máme hodně mladý tým a už je tu jen jeden. V minulosti tu byly dospělé dva,“ dodává.

„Jsem v ideálním fotbalovém věku. Ale tři roky jsem nehrál, tak se do toho teprve dostávám,“ směje se Jakub Lesňák. Co přijde, až se do formy dostane?