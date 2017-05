Byla přísná a spravedlivá, vzpomíná na hejtmanku její bývalá žákyně

Ivana Stráská začala v Milevsku učit poté, co vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Ze školy, kde působila také jako zástupkyně ředitele, odešla v roce 1998. Na stejné škole učil také manžel Ivany Stráské Jaroslav, s nímž má syna.

„Byla přísná, ale spravedlivá a dějepis uměla vyprávět takovým způsobem, že zaujala i žáky, kteří by jinak nedávali pozor. Na její hodiny jsem se vždycky těšila,“ vzpomíná například jedna z bývalých žaček Monika Bartoňová.

„Jako začínající pedagog jsem byl kolegou paní Stráské jen pár let. Byla velmi schopnou kantorkou. Těší mě, že byla zvolena hejtmankou. Věřím, že bude pro kraj přínosem,“ popisuje současný ředitel 2. základní školy v Milevsku Michal Divíšek.

Milevsko vedla osm let

V roce 1998 vstoupila Ivana Stráská poprvé do světa politiky. Byla zvolena do milevského zastupitelstva a ve stejném roce se stala starostkou, jako první žena v historii města. V čele Milevska působila osm let a pod jejím vedením se posunulo v mnoha směrech.

„Byla člověkem na svém místě. Vzhledem k tomu, že měla určitý věk a zkušenosti při práci s lidmi i dětmi ve školství, dělala svou práci s větším nadhledem a přehledem. Nebylo jednoduché ji zmást nebo zviklat,“ říká Josef Kortan z Milevska.

Někteří lidé ale dodnes neodpustili Stráské její postoj k národnostním menšinám. „Budu ji mít vždycky v paměti jako starostku, která na bývalý statek Staňkov u Milevska přivedla romské rodiny, bůh ví odkud, které se postupně začaly začleňovat do města,“ tvrdí další z obyvatel Milevska.

O deset let později Ivana Stráská přešla do významné krajské funkce náměstkyně hejtmana Jiřího Zimoly pro oblast sociální, zdravotní a národnostních menšin. V roce 2012 se stala první náměstkyní hejtmana pro stejné oblasti a navíc pro oblast nemocnic a záchranné služby.

Byla stínovou ministryní

Na Milevsko ale ani tak nezapomínala. „Jako jedna z mála politiků podporovala naše sdružení CML, které pomáhá dětem, ač už nebyla v Milevsku. Například při našich akcích Kolečkový den nebo Strom splněných přání, kdy vybíráme peníze a vánoční dárky pro děti bez domova, jsem se na ni vždy obracel a pokaždé nám vyšla vstříc. Jejím prostřednictvím nám Jihočeský kraj pomáhal. Nikdy to ale ani náznakem nevyznělo tak, aby zviditelnila sebe nebo ČSSD,“ podotýká Josef Kortan.

V roce 2012 kandidovala Ivana Stráská za sociální demokraty v senátních volbách, ale neuspěla. Současně se ve stejném roce stala stínovou ministryní práce a sociálních věcí.

Jako o hejtmance Jihočeského kraje se o ní uvažovalo už před čtyřmi lety. Tehdy byla otázka, zda Jiří Zimola nevymění post hejtmana za Poslaneckou sněmovnu. Nakonec Zimola v kraji zůstal až do minulého čtvrtka, kdy na zasedání krajského zastupitelstva odstoupil z funkce (více čtěte zde).

Na jeho místo byla zvolena Ivana Stráská. Stala se tak šestou hejtmankou v historii České republiky. „Věřím, že bude dobrá už jenom proto, že o funkci hejtmanky neusilovala, přestože na to má. To je dost podstatné,“ míní Josef Kortan.