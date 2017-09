Písecké ruší řev motorek ze závodiště, hluk překračuje limity

Na startu túruje své motorky dvacet závodníků. Je neděle, půl druhé odpoledne a píseckým Hradištěm se ozývá burácení silných strojů. Začíná finále závodu Supermoto MMČR 2017, kterého se účastní celkem 63 závodníků z České republiky i zahraničí.

I přes deštivé počasí si závody nenechali ujít motocykloví nadšenci. Postávají kolem dráhy a sledují jízdu. „Syn má doma malou motorku, tak aby se podíval, jak jezdí velké,“ popisuje Michal Kázecký z Kestřan, který se na závody přijel podívat s rodinou. Přes motory nejsou jeho slova chvílemi téměř slyšet.

„Hluk je tu určitě, ale myslím, že obytná zóna je o kousek dál, a pokud se závody konají jednou za čas a nejsou pravidelně, nemělo by to vadit. Přesunout takové sportoviště někam jinam by byla hodně nákladná záležitost. Lidé se s dráhou museli smířit, už když tady stavěli. Nikdo si dřív nestěžoval, až teď, co jsou tu nové domy,“ zamýšlí se Kázecký.

Právě hluk dělí lidi na Hradišti na dvě skupiny. Jedni tvrdí, že není problém. Ale hlavně ti, kteří žijí v sousedství dráhy, vidí věc opačně.

„Je to katastrofa. Dřív tu závody nebyly tolikrát a když se jezdilo jednou za čas, ještě to šlo. Teď tu motorky hodně řvou skoro každý týden. Kdyby se tu teď měřil hluk, bylo by to hodně přes normu. V sobotu a neděli má být klid, dělají si tam, co chtějí a my to odnášíme,“ popisuje jeden z obyvatel Martin Troják.

Jeho dům stojí na Hradišti od 70. let. „Postavili jsme tu domy za těžké peníze, abychom měli klid a dneska je tu tohle. Myslím, že by se to odrazilo i v ceně našich nemovitostí. Není to v pořádku. Je třeba postavit aspoň protihlukový val,“ říká Martin Troják.

Naměřili 59 až 66 decibelů

Zda hluk limity překračuje, mělo ukázat právě tento víkend při závodech měření hygieniků. Jedině výsledky krajské hygieny jsou totiž závazným ukazatelem. Kvůli deštivému počasí k němu ale nedošlo.

Na místě tak v neděli provedla aspoň orientační měření městská policie. Hlukový limit se pohyboval v rozmezí 59 až 66 decibelů. Norma přitom říká, že by hluk měl být maximálně 50 decibelů.

„Orientační měření podnikla městská policie v minulosti už několikrát a limity byly i tehdy překročeny. Je mi líto, že kvůli desítkám příznivců, kteří se tohoto závodu účastnili, trpí tisíce obyvatel Hradiště zjevně nadměrným hlukem. Nemluvě o dalších přestupcích, kterých se dopustili v blízkosti areálu řidiči,“ komentoval výsledek místostarosta Josef Knot.

Naráží na fakt, že řidiči parkují na zakázaných místech. Knot už před časem na situaci poukázal při otázce vzniku protihlukové vyhlášky v některých částech Písku. Jeho návrh, aby se vztahovala i na Hradiště, tehdy mezi zastupiteli neprošel.

Šéf Autoklubu Hradiště Václav Kudrle naopak tvrdí, že závody splňují všechny normy stanovené na evropské a mezinárodní závody. „Jsou tu techničtí komisaři měřící hluk a splňuje to veškeré parametry. Děláme maximum pro to, aby bylo všechno zabezpečené,“ podotýká Kudrle.

Chtějí vylepšit asfaltové plochy

Dráhy na Hradišti má autoklub v pronájmu, vlastníkem je Svaz technických sportů.

„My jim platíme nájem a vše kompletně zabezpečujeme. Svaz nemá prostředky, zatím není areál oplocený. Přesto, pokud nejsou závody, využívá dráhu písecká veřejnost. Jsou tu autoškoly, děti jezdí cyklistické závody, brusle. Běží tu i průprava mladé generace na motorkách na silniční provoz,“ říká Kudrle s tím, že do budoucna chce o situaci ohledně autoklubu s městem víc mluvit.

„Po dojetí sezony chci více komunikovat s radními a požádat o finanční pomoc stejně, jako investují třeba do sportovní haly, která není v jejich majetku, nebo do lyžařského svahu. Chtěli bychom poprosit, aby se vylepšily asfaltové plochy. Závody tu děláme už 25 let. Bez pomoci města, kromě záštity starostky, zabezpečujeme Písku bezplatnou reklamu, jedou se tu mezinárodní závody, město je v médiích, jezdí sem lidé z celého světa, podporujeme cestovní ruch,“ naznačuje Kudrle.

Podle místostarosty Knota chce město jen jediné: aby představitelé autoklubu dodržovali platné zákony.

„Komunikaci s autoklubem se nebráníme. Snahou města není jakkoli bojkotovat tento druh sportu v Písku. Je ale třeba, aby dodržovali především hygienické normy, tedy hlukovou zátěž, a nedocházelo k nelegálnímu parkování na louce, která je vedena jako zemědělský půdní fond,“ podotýká Knot.