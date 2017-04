Co přinesou České hokejové hry? Plné hotely i reklamu pro Budějovice

Budvar aréna se stane scénou, kde poměří síly nejlepší evropské hokejové reprezentace, které ladí formu před blížícím se mistrovstvím světa. Tak významný turnaj se v Českých Budějovicích bude hrát poprvé.

Naposledy se česká reprezentace představila v krajském městě před pěti lety, kdy mohli diváci vidět dvojzápas s Německem.

Carlson Hockey Games s sebou přinesou od čtvrtka do neděle změny pro obyvatele, zároveň jde ale o skvělou reklamu města, jehož ubytovací kapacity jsou téměř plné.

Česká reprezentace již v úterý absolvovala veřejný trénink. Finové přiletěli v noci na středu, týmy Švédska a Ruska se připojí v pátek. Pohyb účastníků turnaje budou provázet manévry v okolí zimního stadionu.

Od pondělí do neděle je uzavřena ulice U Koněspřežky a během hracích dnů pak nebude možné projet ulicí F. A. Gerstnera v úseku mezi ulicemi U Zimního stadionu a Goethova.

„Do Budějovic míří velké množství lidí, což si vyžaduje i výrazná bezpečnostní opatření. Akci tak budou hlídat policisté v civilu i uniformách,“ vysvětluje Tomáš Novák, ředitel organizace Sportovní zařízení města České Budějovice.

Město pronajalo zimní stadion pořadatelům turnaje za symbolickou jednu korunu. Důvody jsou zřejmé.

„Bude čerpat benefity z lidí, kteří sem přijedou a něco zde utratí. Po celé Evropě se bude o Budějovicích mluvit. Je to skvělá reklama a městu se to určitě vrátí,“ dodává Novák. O zájmu fanoušků není pochyb. Vstupenky na hokejové hry byly během dvou dnů vyprodané.

Náročný víkend očekávají i hoteliéři. Většina ubytovacích zařízení ve městě je plná. Týmy Česka, Finska a Ruska najdou zázemí v Českých Budějovicích, reprezentace Švédska se usídlí v Hluboké nad Vltavou.

„Nárůst jsme pocítili, až do pondělí máme vyprodáno. My jsme ihned odmítli velké zájezdy, takže jde spíše o individuální zákazníky. Řekl bych, že z celkové kapacity jich za hokejem mohla přijet zhruba třetina,“ odhadl Petr Šalda, ředitel Grandhotelu Zvon.

Obsazeno má i Hotel Savoy, který pravidelně ubytovává sportovní týmy a jejich doprovod. Pro následující dny nabízí už jen pár volných pokojů. Zázemí tu našli i kladenští volejbalisté, kteří hráli finále extraligy proti domácímu Jihostroji.

„Sportovní zájezdy jsou pro nás důležité. Kromě volejbalistů sem jezdí i hokejisté nebo krasobruslaři,“ líčí recepční hotelu Ivana Hödlmoserová.

Sportovní události si hoteliéři pochvalují. Velké zisky přináší například půlmaraton, na který jezdí běžci ze zahraničí. V posledních týdnech do města mířili i fanoušci soupeřů hokejového Motoru.

Zároveň však provozovatelé hotelů upozorňují, že načasování turnaje je pro ně nešťastné. České hokejové hry totiž vycházejí na prodloužený víkend kvůli volnému pondělí.

„Je škoda, že to zasáhlo do celoevropského svátku. Kdyby byl turnaj o týden dříve, bylo by to pro nás lepší. Všichni jsou pak nespokojení, protože jsou drahé pokoje. Další víkend je hotel poloprázdný,“ upozornil Petr Šalda, který si sportovní události ve městě pochvaluje. A klidně by jich podle něj mohlo být víc.

Radnice sportovní akce ve městě vítá. „Zviditelňuje to Budějovice. Mám pocit, že na to, kolik týmů zde profesionálně působí, poskytujeme kvalitní servis,“ sdělil náměstek primátora Jaromír Talíř.

Drtivá většina hokejových fanoušků přijede na turnaj z Česka. „Do zahraničí se prodaly spíše desítky vstupenek. Jde hlavně o Rusy, Finy a Nory. Kromě nich si ale někteří zahraniční fanoušci koupili vstupenky přes český prodej. Pak samozřejmě přijedou členové federací a příbuzní hráčů,“ vysvětluje Jakub Hospůdka, manažer hokejových projektů ze společnosti BPA sport marketing.