Horní Planá chystá rozhlednu na Dobré Vodě. Vidět bude Lipno i Boletice

V Rakousku na dohled od Lipna jsou rozhledny Alpenblick a Moldaublick. Nad Frýdavou se tyčí zřícenina Vítkův Kámen s vyhlídkovou věží. Lipno nad Vltavou má Stezku korunami stromů. A svůj vlastní pohled na další část naší největší přehradní nádrže chtějí návštěvníkům představit do dvou let i Hornoplánští.



„Horní Planá je na hraně kopce, na jehož vrcholu stojí kostel Panny Marie Bolestné. Přemýšleli jsme, jak tohle dříve hojně navštěvované místo ještě více zpřístupnit. Celý kopec má parkovou úpravu. A napadlo nás, že by bylo hezké postavit nahoře rozhlednu. Asi před pěti lety jsme místo prozkoumali dronem, abychom si uměli představit ten výhled. Kromě Lipna je z vrcholu vidět i do vojenského prostoru Boletice,“ řekl starosta Jiří Hůlka.

Další inspirací bylo navíc počínání rakouských sousedů, kteří neváhali s výstavbou svých rozhleden. Záměr na výstavbu město zařadilo do územního plánu a získalo i souhlas ochránců přírody.

Původně měla být dřevěná, ale nakonec bude z kovu

„V první chvíli jsme oslovili architekta Martina Rajniše, pozvali jsme ho sem a začali jsme přemýšlet, jak by mohla taková jednoduchá dřevěná rozhledna vypadat, abychom nemuseli kácet stromy. Napadlo mě, že by mohla být se stromy spojená a rostla s nimi, ale to neprošlo z bezpečnostních důvodů,“ popsal starosta.

Základním požadavkem bylo, aby rozhledna byla otevřena 24 hodin denně a 365 dní v roce bez vstupného. A i když Rajniš nakonec rozhlednu navrhl, později se ukázalo, že vhodnějším materiálem pro konstrukci nakonec bude kov. I z toho důvodu, že dřevěné konstrukce se v jiných částech kraje ukázaly jako nevhodné a klimatické podmínky na Lipensku vyžadují odolnější materiál, než je dřevo. A cílem je, aby konstrukce vydržela alespoň třicet let bez údržby.

Nyní je proto jasné, že vznikne zastřešená rozhledna ukotvená na pěti místech, která umožní výhledy na dvou úrovních a bude z kovových dílů. Její návrh zpracovala plzeňská společnost INDBau, která navrhla například rozhlednu na vrchu Kotel u Rokycan.

Cyklostezku protáhnou do Jenišova

Nová atrakce by měla sloužit nejen jako turistický cíl, ale i jako výchozí bod pro výpravy do nově přístupných částí blízkého vojenského prostoru Boletice. „V současné době vzniká projektová dokumentace a letos chceme získat i stavební povolení pro případ, že by se nám podařilo sehnat nějakou dotaci. Cena bude pět až šest milionů korun,“ upřesnil Hůlka.

A i když tedy nevznikne původní rozhledna, kterou představil Martin Rajniš, zdá se, že vyhlídková věž bude komunikovat i s dalšími body ve městě, které renomovaný architekt navrhl. Jejich přesnou podobu ale zatím starosta tají.

Místní podnikatelé snahu o zvýšení turistické atraktivity Horní Plané vítají. „Pro nás je důležité snažit se naplnit kapacity především na jaře a na podzim. Každá taková atrakce je proto krokem dopředu. Mně osobně by se líbila i sjezdovka pro rodiny s dětmi na zimní období,“ podotkl majitel Apartmá Lipno Lubomír Škabroud.

Už letos se ale návštěvníci Horní Plané dočkají zlepšení nabídky pro cykloturistiku. Do srpna by měla být prodloužena cyklostezka do sousedního Jenišova. Ta původně vedla kolem areálu místní čistírny odpadních vod. Právě tam ale v létě denně směřuje několik velkých nákladních aut.

Kvůli bezpečnosti od letošního léta povede trasa mimo toto místo a dále téměř tři kilometry podél jezera. „Stavba potrvá od dubna do konce srpna. Projekčně už připravujeme i propojení z Hůrky přes hráz do Černé v Pošumaví,“ dodal starosta.