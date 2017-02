Jedna jízdenka ušetří cestujícím v autobusech stovky korun měsíčně

Jsou to jednoduché počty. Kateřina jede každý den z Mahouše na Prachaticku do Českých Budějovic za prací autobusem a odpoledne se vrací stejným způsobem domů. Měsíčně ji doposud stála cesta 1 280 korun. Teď může za každých třicet dnů ušetřit 200 korun. Za rok to dělá přibližně dva tisíce, když odečteme dovolenou nebo jiné dny, kdy do zaměstnání nemusí. A podobně mohou jezdit levněji tisíce cestujících.

Jihočeský kraj v lednu vcelku nenápadně spustil takzvaný Integrovaný dopravní systém (IDS). V tichosti i proto, že chtěl nejdříve ověřit, jak bude vše fungovat. Nyní spustil kampaň, aby IDS začalo využívat co nejvíce lidí.

Integrovaný dopravní systém IDS zahrnuje všechny linky MHD České Budějovice v zóně 01. Dále 87 autobusových linek nebo jejich částí a vybrané úseky pěti železničních tratí. Konkrétní seznam je na www.idsjk.cz. S kuponem IDS lze v zónách, které si zákazník zaplatí, cestovat neomezeně. Příklad: Běžné denní jízdné na trase Brloh - České Budějovice a zpět stojí 80 korun, měsíčně tedy 1 600 korun. S tarifem IDS stojí třicetidenní kupon přes pět zón 1 080 korun.

Systém funguje na Českobudějovicku a zasahuje také na Českokrumlovsko a Prachaticko. „Tuto oblast kraj vybral proto, že se jedná o spádové území, ve kterém nějakým způsobem využívá veřejnou dopravu denně až 90 procent obyvatel. V IDS jsou zahrnuté České dráhy, ČSAD Autobusy České Budějovice, GW BUS, českobudějovický dopravní podnik a společnost Comett plus,“ vyjmenoval hejtman Jiří Zimola.

Na zavedení systému dlouhodobě pracoval Jikord - jihočeský koordinátor veřejné dopravy. Mimo jiné se opírá i o analýzu ČVUT. Oblast vybraná pro IDS má hustší zalidnění, do dalších částí kraje se zatím rozšiřovat nebude.

„Důvodem je skutečnost, že vzhledem k velké rozloze a řídce osídleným okrajovým oblastem by náklady převážily nad přínosy,“ konstatoval hejtman Zimola.

Přesto není vyloučeno, že se v budoucnu ještě o něco rozšíří. Bude to však samozřejmě i otázka peněz. Už teď to bude stát kraj z rozpočtu odhadem 13,5 milionu korun navíc při hrazení provozní ztráty dotovaných spojů. Uvedené území se rozkládá zhruba do 20 kilometrů od Českých Budějovic a pokrývá tak například Křemežsko, Zlatou Korunu, Borovansko, Ševětín, Zliv či Holašovice.

Zatím jen dlouhodobé jízdenky

Zatím lze v systému nakupovat pouze dlouhodobé jízdenky pro sedm, třicet a devadesát dnů.

„Nejvýhodnější je si pořídit kupon na 90 dnů, kde cestující ušetří na jízdném 28 procent oproti době před jeho zavedením. U 30denní a sedmidenní jízdenky dosahuje úspora až 20 procent,“ spočítal Josef Michálek, dopravní specialista z Jikordu.

„Do budoucna počítáme se zavedením jízdenek i pro jednotlivou a zpáteční jízdu. A také chceme propojit IDS s obdobným systémem, který funguje v Táboře a Jindřichově Hradci, a počítáme rovněž se zapojením dalších okresních měst,“ navázal Jan Kubík, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Slevy pro studenty i seniory

Samozřejmostí jsou slevové tarify pro žáky, studenty a seniory nad 65 let. Aby mohl cestující začít integrovaný systém využívat, musí mít průkaz IDS s fotografií, který pořídí za 30 korun. Dopravci budou uznávat i jinou průkazku na slevu jízdného - například žákovskou, studentskou či ZTP.

Prodejní místa jsou například na vlakových nádražích v Budějovicích, ve Zlivi či Českém Krumlově, v budějovickém Mercury Centru, ale i na autobusových stanicích v Týně nad Vltavou a Krumlově.

Nejvhodnější spojení i cenu najde každý na internetových stránkách www.idsjk.cz. MF DNES je testovala a jsou přehledné a poměrně dost intuitivní. Největší zájem je prozatím o 30 a 90denní kupony, když zákazník v průměru zaplatí 966 korun.

Jako krok správným směrem vnímá zavedení IDS například starosta Lišova a člen krajského dopravního výboru Jiří Švec.

„Souhlasím s tím a myslím, že jsme měli mít tento systém už dávno. Teď jde o to, aby byl dobře nastavený, aby cestujícím ušetřil čas i peníze,“ reagoval Švec a narazil také na důležitou věc. Kromě levnějšího cestování se má zlepšit i návaznost mezi jednotlivými spoji. Tu má zajistit centrální dispečink, který bude hlídat dojezdy linek.

Jan Kubík upozornil, že bude teprve vznikat. Jikord bude nyní rok IDS sledovat, poté vyhodnotí jeho fungování a případně připraví další změny či rozšíření. „Cílem je pokusit se zastavit odliv cestujících do individuální automobilové dopravy,“ podotkl Ivan Študlar, poradce hejtmana pro oblast dopravy.