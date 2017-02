Do srdce elektrárny za provozu. Pracovníci v Temelíně zamířili k reaktoru

V blízkosti reaktoru strávili hodinu a obdržená dávka radioaktivity byla srovnatelná s hodinou letu v dálkovém letadle.

K reaktoru za provozu povoluje ČEZ vstup ve výjimečných případech pouze několikrát ročně. Zpravidla jsou důvodem různé kontroly a kalibrace. I tak je ale po celou dobu ochranná budova temelínského srdce, takzvaný kontejnment, hermeticky uzavřena.

„Do ochranné budovy kolem reaktoru se jde přes dvojité dveře. Vnitřní jdou otevřít až po zavření vnějších a ověření jejich těsnosti,“ poznamenal mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.

Každý z pracovníků nafasoval respirátory, rukavice a tři druhy dozimetrů pro měření dávky. Samozřejmostí byly žluté kombinézy, helma, boty s pevnou špičkou a především doprovod dozimetristy, který sledoval radiační situaci. Tím ale bezpečnostní nároky zdaleka nekončily.

„Každých 15 minut se musí hlásit na blokovou dozornu, musí umět otevřít nouzový východ, mít u sebe záložní světlo a po vstupu udělat zkoušku těsnosti vnějších dveří,“ představil hlavní povinnosti Ondřej Češka, vedoucí provozu temelínské elektrárny.

Jaderná elektrárna Temelín Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2016 vyrobila 12,1 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4 roky, českým domácnostem by stačila na deset měsíců.

Podmínky jako na brazilské pláži

Z hlediska teploty i radiace panují na reaktorovém sále podobné podmínky jako například na brazilské pláži Guarapari. Tedy o něco vyšší teplota, přibližně 40 °C, ale přibližně desetkrát nižší radiace.

„U jedoucího reaktoru jsem byl už několikrát. Vím, co mě čeká a že je to tady bezpečné. Nepříjemný je hlavně průchod mezi vnitřními a vnějšími dveřmi při vstupu k reaktoru. Je to malý a uzavřený prostor s těžko dýchatelným vzduchem,“ uvedl vedoucí skupiny Jiří Babka z I&C Energo.

Maximálně tři hodiny

Za provozu mohou být technici u reaktoru maximálně tři hodiny. Čtyřčlenná skupina využila časový limit pouze z třetiny. Na kalibraci měřidel hladiny v záložní nádrži pro doplňování vody do reaktoru jim stačila jenom hodina. Po návratu vedla cesta pracovníků nejprve do občerstvovacího koutku, aby doplnili tekutiny.