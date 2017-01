VIDEO: Svěrákovo „strniště“ se dotáčelo v tuhém mrazu, Kaiser vtipkoval

Píše se rok 1943, je tuhá zima. Sedmiletý Eda prochází s otcem zasněžený les a hledá vhodný vánoční stromek.

„My krademe?“ ptá se kluk. „Ne, to je jen prosvětlování lesa, víš, taková prořízka,“ vysvětluje otec Edy v podání Ondřeje Vetchého, když drží v ruce pilku a chystá se uříznout stromek. „A kdyby to viděl hajnej?“ „To by si myslel, že krademe,“ odpovídá táta trpělivě.

Je právě poslední natáčecí den filmu Po strništi bos a mezi stromy v osadě Markéta u Písečného na Jindřichohradecku se pohybuje asi dvacet lidí ze štábu.

Režisér Jan Svěrák chvílemi napovídá nejmenšímu Edovi, když zapomene text, jinak jde všechno celkem rychle. I tak na lesní scéně pracuje štáb až do jedné hodiny odpoledne.

Většina členů týmu tu mrzne od osmi hodin ráno. Dopoledne se rtuť teploměru ustálila na minus 14 stupních Celsia.

„Dneska jsem si sáhl na dno, ráno bylo přes dvacet stupňů pod nulou. Mám na sobě opravdu nespočet vrstev, abych to vůbec přežil,“ přiznal se Oldřich Kaiser, který představuje strýce Vlka, jednu ze zásadních postav filmu.

Kaiser jako nepochopený strýc

Mrazivou zimu těžce nesl i malý Eda v podání Aloise Grece, pro kterého měla po dotočení scény maminka připravenou teplou deku. Řada členů týmu se neobešla bez typických beranic.

„Čekali jsme na sníh a zimu. To plynutí času a střídání ročních období je ve filmu příjemné. Máme tam vyloženě letní scény a teď konečně i opravdovou zimu,“ pochvaluje si režisér Svěrák.

„V úterý jsme natáčeli jízdu na saních. Strýc Vlk zapřáhl dva koně a vzal kluky na vyjížďku a všichni u toho krásně zmrzli.“

Jednou z nejzásadnějších rolí je právě Kaiserův nepochopený strýc Vlk, kterému nikdo nerozumí. Když si herec přečetl scénář, bylo mu prý jasné, že se právě on hodí pro tuto roli nejlépe, jak přiznal s trochou nadsázky.

„Přečetl jsem to na jeden zátah, neodskočil jsem si ani jsem přitom nejedl, a řekl jsem si tedy, že by to mohl být dobrý film,“ popisuje svoje rozhodování Kaiser. „Moje postava je tou nejvíce opovrhovanou v celé vesnici a rodině. Burcuje jí to k samotářskému životu,“ dodává.

Příběh Po strništi bos podle stejnojmenné knihy Zdeňka Svěráka je zasazený do období protektorátu a mapuje z části dětství scénáristy. Film se odehrává na pozadí historických událostí z pohledu sedmiletého chlapce. Ten se musí s rodinou z politických důvodů odstěhovat z města na venkov.

Film řeší problematický vztah Edy ke strýci Vlkovi, ale i jeho začleňování do klučičí party na vesnici. Štáb natáčel od loňského srpna, v zimě se režisér rozhodl vydat do zasněžených jižních Čech a zamířil s herci do Slavonic.

Místo si vybral proto, že jako jedno z mála podle něj působí dobově.

Film má přijít do kin 17. srpna. Dějem předchází Obecné škole a je také předvojem dalších Svěrákových filmů Kolja a Vratné lahve, které popisují fáze osudu jednoho muže.