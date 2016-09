Jihočeská univerzita otevřela školku pro děti svých zaměstnanců

„Líbí se mi tu. Nejvíc barvičky a ještě autíčka,“ svěřil se v zápalu hry 3,5letý Filip. Jeho otec Miroslav Hromada potvrdil, že syn už chodil rok do školky v Dubném na Budějovicku.

„Ale sem to máme blíž a je to pro nás výhodnější. Jsme ze Lhenic na Prachaticku, ale pracujeme v Budějovicích. A žijí tu i moji a manželčini rodiče, takže mohou kluka taky vyzvedávat,“ řekl Hromada, který se stará na Jihočeské univerzitě o správu budov.

Na nové univerzitní školce rodiče oceňují její polohu na klidném okraji krajského města. Děti to tu mají kousek do Stromovky, jejich rodiče kousek do univerzitního kampusu.

Předškolní zařízení sídlí v novém patrovém domě v Šípkové ulici.

„Kapacita školky je 30 dětí ve věku od jednoho do sedmi let. V současnosti jsme vytvořili dvě skupiny - dvacetičlennou pro přihlášené děti ve věku od jednoho do tří let a desetičlennou pro starší děti a chceme s nimi pracovat hodně individuálně,“ popsala ředitelka školky Magdalena Dušáková s tím, že o děti se tu stará pět vychovatelek.

Školka bude spolupracovat s některými fakultami

Kromě kvalifikovaného personálu chce univerzitní mateřská škola spolupracovat i s některými fakultami, například s pedagogickou a zdravotně sociální, a nabídnout jim ve svém zázemí středisko pro praxi studentů.

Univerzita se snaží vyjít vstříc potřebám zaměstnanců, proto tomu přizpůsobila i docházku dětí. Nabízí jim variabilní možnosti.

„Například někteří pracují v laboratořích a mají výzkum odpoledne. Mohou být s dětmi dopoledne doma, do školky je přivést odpoledne a v pět si je vyzvednout,“ sdělila mluvčí univerzity Dagmar Dvořáková.

V prvních dvou letech bude předškolní zařízení fungovat jako dětská skupina, respektive dvě dětské skupiny. Vychovatelky mohou využívat při vzdělávání předškoláků také interaktivní tabuli a interaktivní dotykový stůl, které podporují spolupráci dětí navzájem a současně rozvíjejí jejich komunikační dovednosti. Stravu budou do školky dovážet z blízké menzy.

Jihočeská univerzita zaplatila za pořízení své mateřské školy 15 milionů korun, přes 1,2 milionu tvoří dotace z ministerstva práce a sociálních věcí. Na provozu školky se budou podílet i rodiče. Za desetidenní docházku dítěte v měsíci zaplatí tisíc korun, nad deset dní vydají dva tisíce korun.