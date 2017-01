Jihočeský krimi rok 2016: stalo se méně vražd i tragických nehod

Stalo se „jen“ šest vražd, v roce 2015 jich bylo deset. Stejně tak ubylo tragických následků dopravních nehod.

Ještě hodně živý je nedávný případ napadení policisty. Dva dny bojoval o život, když ho v neděli 18. prosince při zásahu v rodinném domě na Českobudějovicku napadl nožem ozbrojený 18letý mladík. Policista nakonec v nemocnici zraněním podlehl.

„Obrovské uznání si zaslouží náš tragicky zesnulý kolega, který i těžce zraněn dokončil svůj služební zákrok, a do písmene tak dodržel svoji služební přísahu,“ sdělil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Vražda a sebevražda v manželském páru

Na konci srpna se pak odehrál případ, který si vyžádal hned dva životy - vražda a sebevražda v manželském páru. To je nejpravděpodobnější verze události v Údolí u Nových Hradů na Českobudějovicku.

Policie k celému případu nedala žádné podrobné informace. Ale podle výpovědí lidí měli manželé dlouhodobé problémy a žena chtěla vztah ukončit, což muž neunesl. Zastřelil manželku a pak sebe.

Další vražda se odehrála v květnu v Jindřichově Hradci. Mrtvolu 58letého bezdomovce našli policisté při kontrole objektu bývalého nákladového nádraží drah. Kriminalisté postupně vyslechli desítky lidí pohybující se mezi bezdomovci.

„Tušili, že pachatel bude z tohoto prostředí. Měli úzký okruh podezřelých osob, kterým se odebírala DNA, otisky prstů a podobně. Jednotlivými výslechy a na základě vyhodnocených stop se pak podařilo zjistit, o koho se jedná,“ popsal mluvčí policie Milan Bajcura.

Podle vyšetřování mladý vrah bezdomovce ubil. Umírajícího muže pak ještě oloupil o úspory v řádech několik tisíc korun.

Uplynulý rok byl také ve znamení vyšetřování vražd, které se sice na první pohled jevily jako objasněné, ale soud měl nakonec jiný názor. A tak policistům přibyly takzvané pomníčky, tedy případy nevyřešené.

Týkají se dvou zavražděných žen. Českobudějovický krajský soud v květnu a v červnu dva muže obžaloby z nejhoršího trestného činu zprostil a okamžitě je propustil z vazby na svobodu.

Čtyřiadvacetiletý mladík z Myšence u Protivína čelil podezření, že zavraždil svoji o 24 let starší matku. Proti osvobozujícímu rozsudku podal okamžitě státní zástupce Petr Žižka odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Ten v září rozhodnutí potvrdil. Zároveň Žižka podal stížnost proti propuštění z vazby, která ale dveře cely neuzavřela.

Obžalovanému hrozilo až 18 let vězení, ale krajský senát proces uzavřel s tím, že pouze nepřímé důkazy k odsouzení nestačí. Muž se k vraždě své matky, známé chovatelky psů a členky hudební kapely, nikdy nepřiznal.

Tělo ženy našli policisté loni v květnu v tůni za obcí Klokočín, kam odešla venčit psy. Podle znalců ji někdo fyzicky napadl, omráčil ranou do zátylku a svrhl do vody, kde se utopila. Proti obžalovanému svědčily pachové a biologické stopy a test na detektoru lži.

Dalším zproštěným obžaloby z vraždy se stal muž, kterého kriminalisté označili za pachatele usmrcení 42leté prostitutky ze Skoronic na Kaplicku. Tělo ubodané ženy vyplavalo z Lipna v létě 2007. Dvaapadesátiletého bývalého pasáka prostitutek na silnici E55 nejprve obvinila žena, která vraždu podle policistů viděla. Před soudem to ale popřela. V tomto případě žalobce i obžalovaný výrok soudu přijali.

„Neodvolával jsem se. Po výpovědi svědkyně jsem takový rozsudek čekal,“ vysvětlil k tomuto případu krajský státní zástupce Petr Dušek.

57 životů vyhaslo na silnicích

Dopravní nehody si letos na jihočeských silnicích vyžádaly 57 lidských životů při 52 událostech. Vloni zemřelo 62 osob a byl to druhý nejnižší počet od roku 1997.

Dva mladí lidé ve věku 19 a 15 let zahynuli na začátku dubna po nárazu do stromu u obce Tučapy na Táborsku. To byla jedna z nejvážnějších nehod roku 2016. (více čtěte zde)

Policisté pracovali také s variantou, že nešlo o náhodu, ale úmysl. Na místě totiž nebyla brzdná dráha a jednou z vyšetřovacích verzí bylo, že mladý muž neunesl rozchod s přítelkyní. V takovém případě by pak byl případ přehodnocen na vraždu a sebevraždu a následně odložen.

Podvod v úspěšném e-shopu

Velký případ pak odhalili českobudějovičtí kriminalisté. V prosinci obvinili čtyři lidi z krácení daně ve známém e-shopu levneelektro.cz, který měl před ukončením provozu ročně více než miliardový obrat. Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera způsobili pachatelé svým podvodným jednáním státu škodu ve výši nejméně 42 milionů korun.

E-shop byl přitom vyhlášen nejlepším internetových obchodem loňského roku. Podle policistů za vším stojí činnost 36letého Petra Václava mladšího, jednatele společnosti Elektra PV, která obchod provozovala. Spolu s dalším mužem z Prahy jsou obvinění, že sjednali obchodní spolupráci s účelově zřízenou firmou, která ovšem neodváděla DPH.

„Reálně bylo zboží pořizováno od polských prodejců a dodáváno přímo do skladů společnosti, kdy následně bylo prodáváno za ceny nižší než pořizovací,“ řekl Matzner.

Na papíře ovšem obchod šel právě přes druhou firmu. „Ta se stala později zcela nekontaktní, a to pouze za účelem nelegální možnosti čerpání nadměrného odpočtu DPH,“ dodal mluvčí.

Případ způsobil problémy velké části ze zhruba stovky zaměstnanců. Řada z nich byla v dost složité situaci, protože firma jim nedala výpovědi, takže byli nadále v zaměstnaneckém poměru, ovšem nedostávali mzdu.